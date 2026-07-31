«Сан-Хосе» продлил контракт с Графом на 3 года. Кэпхит – 4,25 млн долларов
«Сан-Хосе» продлил соглашение с Коллином Графом.
Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир объявил, что клуб продлил контракт с нападающим Коллином Графом.
Срок соглашения рассчитан на 3 года. Зарплата составит 4,25 млн долларов в год в среднем.
23-летний Граф в минувшем сезоне провел 81 матч за «Шаркс» и набрал 46 (21+25) очков при показателе плезности «плюс 6».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Сан-Хосе»
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У Мисы, Чернышева и Дикинсона контракты действующие контракты до 2028. На сезон 27/28 подписано уже 18 игроков, включая Графа, и осталось еще 29 лямов под кепкой. Если дать Смиту и Аскарову даже 15 лямов на двоих, останется еще 14 миллионов на 3 игроков полузапаса.
На сезон 28/29 сейчас подписано 10 игроков (7 нападающих, 3 защитника), и осталось еще 54 миллиона. Если Смит и Аскаров возьмут 15 лямов, то останется еще 39. На эти деньги нужно будет продлить Мису, Чернышева, Дикинсона и заменить Тоффоли и Недельковича. Допустим, на этих пятерых уйдет в сумме 25-30 миллионов - тогда будет подписано уже 17 игроков (11 нападающих, 4 защитника, 2 вратаря) и останется 9-14 лямов под кепкой.
В 2029м нужно будет продлять Стенберга - это может стать первой проблемой, но скорее всего, до 2030х с контрактами у Шаркс все будет хорошо.
Следующий Смит. Вот тут конечно интересно, сколько и на сколько будет.
По нынешним меркам это практически даром.