  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. «Сан-Хосе» продлил контракт с Графом на 3 года. Кэпхит – 4,25 млн долларов

0
«Сан-Хосе» продлил контракт с Графом на 3 года. Кэпхит – 4,25 млн долларов
«Сан-Хосе» продлил соглашение с Коллином Графом.

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир объявил, что клуб продлил контракт с нападающим Коллином Графом.

Срок соглашения рассчитан на 3 года. Зарплата составит 4,25 млн долларов в год в среднем.

23-летний Граф в минувшем сезоне провел 81 матч за «Шаркс» и набрал 46 (21+25) очков при показателе плезности «плюс 6».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Сан-Хосе»
logoСан-Хосе
logoКоллин Граф
logoНХЛ
logoМайк Грир

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Руководство формирует потенциально очень сильное,молодое ядро, по зарплате тоже неплохо,учитывая нынешние расценки👌Жаль,контракт всего на 3 года)
ОтветKa4
Руководство формирует потенциально очень сильное,молодое ядро, по зарплате тоже неплохо,учитывая нынешние расценки👌Жаль,контракт всего на 3 года)
Я думаю, 3 года - это не страшно. Он пока всего 1 сезон провел на хорошем уровне. Пусть у него будет стимул развиваться и заработать через 3 года контракт получше.
Ответcouture39
Я думаю, 3 года - это не страшно. Он пока всего 1 сезон провел на хорошем уровне. Пусть у него будет стимул развиваться и заработать через 3 года контракт получше.
Надеюсь, будет прогрессировать... Почему-то вспомнился Лабан(к), который после получения контракта сдулся
И еще, с учетом помещения в LTIR Кутюра, у СХШ остается более 10 миллионов на предстоящий сезон
Потрясающий контракт
Сейчас самое главное, чтобы хватило на всех оставшихся Смита, Мису, Чернышева, Аскарова, Дикинсона
Ответgenius1986okla
Сейчас самое главное, чтобы хватило на всех оставшихся Смита, Мису, Чернышева, Аскарова, Дикинсона
Думаю, все будет в порядке.

У Мисы, Чернышева и Дикинсона контракты действующие контракты до 2028. На сезон 27/28 подписано уже 18 игроков, включая Графа, и осталось еще 29 лямов под кепкой. Если дать Смиту и Аскарову даже 15 лямов на двоих, останется еще 14 миллионов на 3 игроков полузапаса.

На сезон 28/29 сейчас подписано 10 игроков (7 нападающих, 3 защитника), и осталось еще 54 миллиона. Если Смит и Аскаров возьмут 15 лямов, то останется еще 39. На эти деньги нужно будет продлить Мису, Чернышева, Дикинсона и заменить Тоффоли и Недельковича. Допустим, на этих пятерых уйдет в сумме 25-30 миллионов - тогда будет подписано уже 17 игроков (11 нападающих, 4 защитника, 2 вратаря) и останется 9-14 лямов под кепкой.

В 2029м нужно будет продлять Стенберга - это может стать первой проблемой, но скорее всего, до 2030х с контрактами у Шаркс все будет хорошо.
Ответcouture39
Думаю, все будет в порядке. У Мисы, Чернышева и Дикинсона контракты действующие контракты до 2028. На сезон 27/28 подписано уже 18 игроков, включая Графа, и осталось еще 29 лямов под кепкой. Если дать Смиту и Аскарову даже 15 лямов на двоих, останется еще 14 миллионов на 3 игроков полузапаса. На сезон 28/29 сейчас подписано 10 игроков (7 нападающих, 3 защитника), и осталось еще 54 миллиона. Если Смит и Аскаров возьмут 15 лямов, то останется еще 39. На эти деньги нужно будет продлить Мису, Чернышева, Дикинсона и заменить Тоффоли и Недельковича. Допустим, на этих пятерых уйдет в сумме 25-30 миллионов - тогда будет подписано уже 17 игроков (11 нападающих, 4 защитника, 2 вратаря) и останется 9-14 лямов под кепкой. В 2029м нужно будет продлять Стенберга - это может стать первой проблемой, но скорее всего, до 2030х с контрактами у Шаркс все будет хорошо.
По распределению средств расписал на бумаге неплохо, только не факт, что многие не захотят больше (мне непонятно зачем кинули столько в Трубу и взяли Нерса), и там еще на подходе есть Масти, Валлениус, Равенсберген и др., да и долго не помаринуешь Верхоффа с Лином)..
Грир кучно стреляет) Шикарный мостик и по окончании RFA. Даже если прогресс остановится контракт норм, а прибавит будет топ.
Следующий Смит. Вот тут конечно интересно, сколько и на сколько будет.
Козырев работает))
Ура.
По нынешним меркам это практически даром.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Маккенна о тренировках с Селебрини: «Он целеустремленный парень, я многому у него научился. Была неделя, когда мы провели на льду около 17 часов»
Орлов о Калифорнии: «Чем-то даже Сибирь напоминает: живописно, леса, озера, реки. Невероятные виды! Погода лучше, чем во Флориде – жара легче переносится»
Сейшейро призвал «Сан-Хосе» не назначать Селебрини капитаном: «Не делайте этого прямо сейчас. Это было бы глупо. Мы не знаем, как парень отреагирует на такой контракт»
Рекомендуем
Главные новости
Плющев о контракте Барабанова на 124 млн в год: «Не хотите работать системно – будете переплачивать. Дефицит игроков, одни и те же ходят по кругу»
Бут о дебюте в НХЛ: «Думал: «Е-мое, недавно играл на PlayStation за этих парней, а теперь выхожу против них на один лед». Мы обыграли «Анахайм» – 7:0»
Никита Щитов: «Кузнецов не сильно востребован на рынке. Руководство «Трактора» идет ему навстречу – они и раньше хотели, чтобы он вернулся»
Плющев о недопуске России: «Нужно жестко отстаивать интересы в ИИХФ, идти на конфликт. Если мы не проснемся, то вернемся в лучшем случае в 2028-м»
Гомоляко о 5-летнем контракте Глотова: «СКА наступает на те же грабли. Не вижу смысла в таком длинном договоре, они не дорабатываются»
Артем Батрак: «Кузнецов в «Тракторе» – сказка. Хорошо и для хоккеиста, и для клуба. Ну какая «Сибирь», зачем?»
СКА заплатит Глотову 284 млн рублей за 5 лет. Зарплата в первом сезоне – 25 млн («СЭ»)
ЦСКА заплатит Мамину 20 млн рублей за сезон («СЭ»)
СКА подписал контракт с Глотовым на 5 лет. Нападающий вернулся в клуб, отыграв 1,5 сезона за «Трактор»
Форвард «Юты» Бут о жизни в США: «Гречки нет, сырников нет, привыкал долго. Все вокруг слишком гостеприимные и улыбчивые – у нас такое редко бывает»
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Черных: «Надеемся, что Обе-Кюбель примет решение в пользу КХЛ. К Николя есть интерес со стороны топ-клубов»
Голд стал ассистентом генменеджера «Айлендерс» и генменеджером фарм-клуба в АХЛ. Он 12 сезонов работал в «Бостоне»
«Монреаль» подписал двусторонний контракт с Шубером на год. Защитник набрал 27 очков в 67 матчах в АХЛ в прошлом сезоне
Николай Заварухин о работе Дацюка в «Автомобилисте»: «Он плотно занимался МХЛ, я спрашивал про молодых. Мы с Павлом играли у Крикунова в «Ак Барсе», давно знакомы»
Экс-форвард «Авангарда» и «Салавата» Таратухин стал спортивным директором «Динамо» СПб. Ранее он тренировал «Капитан» из МХЛ
Черкас о недопуске России: «Нас отстранили не по спортивному принципу. Нужно быть готовыми и развивать инфраструктуру»
Даниил Бут: «В АХЛ больше грязных приемов, войны. В НХЛ больше мастерства – все быстрее бегают, лучше катаются и бросают»
Романов о 2-м месте Сорокина в голосовании за «Везину»: «Был уверен, что он выиграет. Илья был реально хорош, тащил команду»
4-й номер драфта-2025 Денуайе травмировался в матче молодежных сборных Канады и США. Уайатт Каллен упал на ноги форварду «Юты»
Николай Заварухин: «КХЛ стала очень конкурентной, каждый может обыграть каждого. На это повлияло и то, что стало меньше иностранцев»