«Сан-Хосе» продлил контракт с Графом на 3 года. Кэпхит – 4,25 млн долларов

«Сан-Хосе» продлил соглашение с Коллином Графом.

Генеральный менеджер «Сан-Хосе » Майк Грир объявил, что клуб продлил контракт с нападающим Коллином Графом.

Срок соглашения рассчитан на 3 года. Зарплата составит 4,25 млн долларов в год в среднем.

23-летний Граф в минувшем сезоне провел 81 матч за «Шаркс» и набрал 46 (21+25) очков при показателе плезности «плюс 6».