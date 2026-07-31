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  4. Ротенберг о смерти Мурыгина: «Алексей запомнится сильным вратарем и человеком, который всегда боролся до конца. Выражаю соболезнования всем, кто знал и любил его. Светлая память!»

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Ротенберг о смерти Мурыгина: «Алексей запомнится сильным вратарем и человеком, который всегда боролся до конца. Выражаю соболезнования всем, кто знал и любил его. Светлая память!»
Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Мурыгина.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Мурыгина.

Бывший голкипер «Амура», «Локомотива», «Металлурга», «Авангарда», «Торпедо», «Нефтехимика» и «Куньлуня» ушел из жизни в возрасте 39 лет. Причиной стал рецидив рака.

В 2019 году у Мурыгина выявили высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины, который спортсмену удалось победить, после чего он возобновил карьеру и выступал до 2023-го. В мае стало известно, что вратаря госпитализировали в одну из московских клиник в тяжелом состоянии. Сообщалось, что у него случился рецидив с метастазами.

«Тяжелая новость для всей нашей хоккейной семьи. Ушел из жизни Алексей Мурыгин. Ему было всего 39 лет.

Алексей запомнится сильным вратарем и человеком, который всегда боролся до конца. Воспитанник «Амура», он прошел большой путь в российском хоккее, провел более 300 матчей в КХЛ, выступал за ведущие клубы страны и выходил на лед в составе сборной России на Кубке Первого канала 2015 года.

Одним из самых ярких периодов его карьеры стали сезоны в «Локомотиве». В чемпионате-2015/16 Алексей провел 13 матчей без пропущенных шайб и установил рекорд КХЛ, сохранив ворота в неприкосновенности на протяжении 302 минут 11 секунд.

Но сильнее любых спортивных достижений о характере Алексея говорит его возвращение в хоккей после тяжелой болезни и двухлетнего перерыва. Он вновь вышел на лед, продолжал тренироваться и играть, показывая огромное мужество и любовь к своему делу. К сожалению, болезнь вернулась. Алексей долго сражался, но справиться с рецидивом не смог.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Алексея, его друзьям, партнерам, тренерам и всем, кто знал и любил его. Светлая память!» – написал Ротенберг.

В 39 лет умер Алексей Мурыгин – вратарь-рекордсмен КХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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Комментарии

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Ты то куда лезешь Рома, ну тебе на любом иефоповоде отметиться надо! Не лезь к людям, у них и так горе!!!!
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