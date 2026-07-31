Депутат Журова о решении ИИХФ: «Там мощное европейское лобби. У них есть формальная лазейка, они за нее цепляются. В 2029-м, за год до Олимпиады, нас допустят»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об отстранении сборных России по хоккею от турниров.
Вчера стало известно, что ИИХФ не допустила сборные на ЧМ, МЧМ, ЮЧМ в 2027 году.
«Руководство Международной федерации хоккея этим решением дает понять, что в данный момент времени отбора на Олимпиаду в хоккее нет, поэтому они напрямую могут не выполнять рекомендации МОК.
В решении МОК нет же такого указания – что они должны допустить наших спортсменов на все чемпионаты мира и Европы. Ведь чемпионат мира по хоккею отчасти не является отборочным соревнованием к Олимпийским играм. Но ведь зимняя Олимпиада будет в 2030 году, поэтому все федерации по зимним видам спорта так себя и ведут.
Потому что в советах всех этих организаций очень мощное европейское лобби. И в 2029 году, за год до Олимпиады, они нас всех допустят. Но это будет в 2029 году, а сейчас, извините, чемпионат пройдет без русских. У них есть формальная лазейка, они за нее и цепляются.
Но если мы пойдем в суд, то мы можем объяснить, что чемпионат мира частично из-за рейтинга сборных является этапом отбора на Олимпиаду. Нам надо доказать, что все соревнования сейчас уже являются отборочными на Олимпиаду», – заявила Журова.
Хоккеистов не допустили на ЧМ, несмотря на рекомендации МОК. Идем в суд
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С 2013 года — депутат Государственной думы VI созыва, с 2016 года — VII созыва, с 2021 года — VIII созыва. В Госдуме была первым заместителем председателя комитета по международным делам.
Также занимала посты почётного президента Ассоциации гольфа России, первого вице-президента Федерации спорта слепых, председателя наблюдательного совета «Российской ассоциации спортивных сооружений». Участвовала в подготовке и проведении зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи