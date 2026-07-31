  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Депутат Журова о решении ИИХФ: «Там мощное европейское лобби. У них есть формальная лазейка, они за нее цепляются. В 2029-м, за год до Олимпиады, нас допустят»

0
Депутат Журова о решении ИИХФ: «Там мощное европейское лобби. У них есть формальная лазейка, они за нее цепляются. В 2029-м, за год до Олимпиады, нас допустят»
Депутат Журова высказалась об отстранении сборных России по хоккею.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об отстранении сборных России по хоккею от турниров.

Вчера стало известно, что ИИХФ не допустила сборные на ЧМ, МЧМ, ЮЧМ в 2027 году.

«Руководство Международной федерации хоккея этим решением дает понять, что в данный момент времени отбора на Олимпиаду в хоккее нет, поэтому они напрямую могут не выполнять рекомендации МОК.

В решении МОК нет же такого указания – что они должны допустить наших спортсменов на все чемпионаты мира и Европы. Ведь чемпионат мира по хоккею отчасти не является отборочным соревнованием к Олимпийским играм. Но ведь зимняя Олимпиада будет в 2030 году, поэтому все федерации по зимним видам спорта так себя и ведут.

Потому что в советах всех этих организаций очень мощное европейское лобби. И в 2029 году, за год до Олимпиады, они нас всех допустят. Но это будет в 2029 году, а сейчас, извините, чемпионат пройдет без русских. У них есть формальная лазейка, они за нее и цепляются.

Но если мы пойдем в суд, то мы можем объяснить, что чемпионат мира частично из-за рейтинга сборных является этапом отбора на Олимпиаду. Нам надо доказать, что все соревнования сейчас уже являются отборочными на Олимпиаду», – заявила Журова.

Хоккеистов не допустили на ЧМ, несмотря на рекомендации МОК. Идем в суд

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
logoИИХФ
logoолимпийский хоккейный турнир
logoМОК
logoПолитика
РИА Новости
logoСветлана Журова
logoЧМ по хоккею
logoСборная России по хоккею с шайбой

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
кончится все знают что-допустят. Нет-не допустят. Всё просто на самом деле
ОтветВиктор Шевченко_1116994296
кончится все знают что-допустят. Нет-не допустят. Всё просто на самом деле
А че делать будете когда закончится это? А? Движуха же кайф нет???
ОтветВиктор Шевченко_1116994296
кончится все знают что-допустят. Нет-не допустят. Всё просто на самом деле
у вас ошибочное мнение)) вы причину и следствие перепутали..даже если закончиться действие абсолютно нет гарантий, что допустят до соревнований..
Емааа… еще одна Ванга 🤦🏻‍♂️
обычно лобби бывает еврейским, но тут вообще все пошло не так
Через год будет лепить горбатого про следующий год
Комментарий удален модератором
Ответnoyneim
Комментарий удален модератором
С 1995 по 2007 год проходила службу в Главном управлении ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: начинала младшим инспектором в СИЗО № 4 («Лебедёвка»), позже перешла в Управление по конвоированию. В 2006 году, после победы в Турине, получила звание подполковника внутренней службы. Служба была приостановлена в связи с началом политической деятельности.
С 2013 года — депутат Государственной думы VI созыва, с 2016 года — VII созыва, с 2021 года — VIII созыва. В Госдуме была первым заместителем председателя комитета по международным делам.
Также занимала посты почётного президента Ассоциации гольфа России, первого вице-президента Федерации спорта слепых, председателя наблюдательного совета «Российской ассоциации спортивных сооружений». Участвовала в подготовке и проведении зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи
Зато у нас мощное евгейское лобби
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Билл Дэйли: «Решение ИИХФ о недопуске России на ЧМ-2027 не оказывает влияния на возможное участие сборной на Кубке мира»
Быков о решении ИИХФ: «Политика в очередной раз сделала свое грязное дело. Очень обидно за российских хоккеистов»
Фетисов о недопуске России: «Давления нет, есть издевательство. Уважения никакого. Не можем отстоять позицию, как другие федерации. Некому разговаривать»
Рекомендуем
Главные новости
Плющев о контракте Барабанова на 124 млн в год: «Не хотите работать системно – будете переплачивать. Дефицит игроков, одни и те же ходят по кругу»
Бут о дебюте в НХЛ: «Думал: «Е-мое, недавно играл на PlayStation за этих парней, а теперь выхожу против них на один лед». Мы обыграли «Анахайм» – 7:0»
Никита Щитов: «Кузнецов не сильно востребован на рынке. Руководство «Трактора» идет ему навстречу – они и раньше хотели, чтобы он вернулся»
Плющев о недопуске России: «Нужно жестко отстаивать интересы в ИИХФ, идти на конфликт. Если мы не проснемся, то вернемся в лучшем случае в 2028-м»
Гомоляко о 5-летнем контракте Глотова: «СКА наступает на те же грабли. Не вижу смысла в таком длинном договоре, они не дорабатываются»
Артем Батрак: «Кузнецов в «Тракторе» – сказка. Хорошо и для хоккеиста, и для клуба. Ну какая «Сибирь», зачем?»
СКА заплатит Глотову 284 млн рублей за 5 лет. Зарплата в первом сезоне – 25 млн («СЭ»)
ЦСКА заплатит Мамину 20 млн рублей за сезон («СЭ»)
СКА подписал контракт с Глотовым на 5 лет. Нападающий вернулся в клуб, отыграв 1,5 сезона за «Трактор»
Форвард «Юты» Бут о жизни в США: «Гречки нет, сырников нет, привыкал долго. Все вокруг слишком гостеприимные и улыбчивые – у нас такое редко бывает»
Ко всем новостям
Последние новости
Бокун подписал пробный контракт с минским «Динамо». Защитник играл за «Ладу» и «Северсталь» в прошлом сезоне
Агент Черных: «Надеемся, что Обе-Кюбель примет решение в пользу КХЛ. К Николя есть интерес со стороны топ-клубов»
Голд стал ассистентом генменеджера «Айлендерс» и генменеджером фарм-клуба в АХЛ. Он 12 сезонов работал в «Бостоне»
«Монреаль» подписал двусторонний контракт с Шубером на год. Защитник набрал 27 очков в 67 матчах в АХЛ в прошлом сезоне
Николай Заварухин о работе Дацюка в «Автомобилисте»: «Он плотно занимался МХЛ, я спрашивал про молодых. Мы с Павлом играли у Крикунова в «Ак Барсе», давно знакомы»
Экс-форвард «Авангарда» и «Салавата» Таратухин стал спортивным директором «Динамо» СПб. Ранее он тренировал «Капитан» из МХЛ
Черкас о недопуске России: «Нас отстранили не по спортивному принципу. Нужно быть готовыми и развивать инфраструктуру»
Даниил Бут: «В АХЛ больше грязных приемов, войны. В НХЛ больше мастерства – все быстрее бегают, лучше катаются и бросают»
Романов о 2-м месте Сорокина в голосовании за «Везину»: «Был уверен, что он выиграет. Илья был реально хорош, тащил команду»
4-й номер драфта-2025 Денуайе травмировался в матче молодежных сборных Канады и США. Уайатт Каллен упал на ноги форварду «Юты»