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  4. Соколов заработает 40 млн рублей за сезон по новому контракту с «Торпедо» («Сила спорта»)

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Соколов заработает 40 млн рублей за сезон по новому контракту с «Торпедо» («Сила спорта»)
Соколов по новому контракту с «Торпедо» получит 40 млн рублей за сезон.

Форвард Егор Соколов заработает 40 млн рублей за сезон по новому контракту с «Торпедо».

Об этом сообщает «Сила спорта».

Ранее стало известно, что нападающий продлил соглашение с «Торпедо» до 31 мая 2027 года.

Прошлый сезон стал для Соколова первым в Fonbet КХЛ после возвращения из Северной Америки. Он провел 65 матчей в регулярке и набрал 40 (15+25) очков. В его активе также 5 игр в плей-офф.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Сила спорта»
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Комментарии

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Что то много отсыпали, Виноградов получше будет и то зп меньшую сумму переподписался.
ОтветАлександр 52
Что то много отсыпали, Виноградов получше будет и то зп меньшую сумму переподписался.
Егору Виноградову не надо оченъ много денег даватъ.У нас уже был случай,когда отправили(Скудра)хорошего вратаря в Канаду и пропал вратаръ.А Егор Соколов ещё до конца не раскрыл своих плюсов.Он королъ пятака.Он ещё прибавитъ должен.И я бы не стал сравниватъ двух Егоров.Это разные люди и разные игроки.Будем посмотретъ что будет делатъ ТШ в этой ситуации. И с таким составим.Складут ли пазл,который будет собиратъ всю команду в одно целое.
ОтветАлександр Бородачёв
Егору Виноградову не надо оченъ много денег даватъ.У нас уже был случай,когда отправили(Скудра)хорошего вратаря в Канаду и пропал вратаръ.А Егор Соколов ещё до конца не раскрыл своих плюсов.Он королъ пятака.Он ещё прибавитъ должен.И я бы не стал сравниватъ двух Егоров.Это разные люди и разные игроки.Будем посмотретъ что будет делатъ ТШ в этой ситуации. И с таким составим.Складут ли пазл,который будет собиратъ всю команду в одно целое.
Если речь идет про Тихомирова, то никто его никуда не отправлял. Он сам захотел уехать, не имея представления, куда он едет. Можно вспомнить, почитать: https://www.sports.ru/hockey/1032679068.html.
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