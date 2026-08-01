Соколов заработает 40 млн рублей за сезон по новому контракту с «Торпедо» («Сила спорта»)
Соколов по новому контракту с «Торпедо» получит 40 млн рублей за сезон.
Форвард Егор Соколов заработает 40 млн рублей за сезон по новому контракту с «Торпедо».
Об этом сообщает «Сила спорта».
Ранее стало известно, что нападающий продлил соглашение с «Торпедо» до 31 мая 2027 года.
Прошлый сезон стал для Соколова первым в Fonbet КХЛ после возвращения из Северной Америки. Он провел 65 матчей в регулярке и набрал 40 (15+25) очков. В его активе также 5 игр в плей-офф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Сила спорта»
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