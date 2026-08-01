Быков о словах Дэйли про Россию на Кубке мира: «Приятная новость. Там будут участвовать все сильнейшие команды мирового хоккейного сообщества, турнир становится самым престижным соревнованием!»
Быков отреагировал на слова заместителя комиссионера НХЛ о Кубке мира.
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на слова заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли о Кубке мира-2028.
Дэйли ранее сообщил, что решение ИИХФ о недопуске России на ЧМ-2027 не оказывает влияния на возможное участие сборной на Кубке мира.
«Приятная новость. Таким образом, и в силу того, что на этом турнире будут участвовать все сильнейшие команды мирового хоккейного сообщества, то Кубок мира становится самым престижным соревнованием!» – сказал Быков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Сила спорта»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии