Быков о словах Дэйли про Россию на Кубке мира: «Приятная новость. Там будут участвовать все сильнейшие команды мирового хоккейного сообщества, турнир становится самым престижным соревнованием!»

Быков отреагировал на слова заместителя комиссионера НХЛ о Кубке мира.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на слова заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли о Кубке мира-2028.

Дэйли ранее сообщил , что решение ИИХФ о недопуске России на ЧМ-2027 не оказывает влияния на возможное участие сборной на Кубке мира.

«Приятная новость. Таким образом, и в силу того, что на этом турнире будут участвовать все сильнейшие команды мирового хоккейного сообщества, то Кубок мира становится самым престижным соревнованием!» – сказал Быков.