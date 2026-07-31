«Адмирал» расторг пробные контракты с Сафиным, Куликовым, Анохиным и Мануховым. Договор с Мухаметовым расторгнут по соглашению сторон
«Адмирал» расторг пробные соглашения с рядом игроков.
«Адмирал» объявил, что расторг пробные соглашения с нападающими Остапом Сафиным, Павлом Куликовым, Павлом Анохиным и защитником Романом Мануховым.
Также по соглашению сторон расторгнут контракт с форвардом Максимом Мухаметовым, который перешел в клуб в июне.
«Благодарим за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Адмирал».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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