«Адмирал» расторг пробные контракты с Сафиным, Куликовым, Анохиным и Мануховым. Договор с Мухаметовым расторгнут по соглашению сторон

«Адмирал» расторг пробные соглашения с рядом игроков.

«Адмирал» объявил, что расторг пробные соглашения с нападающими Остапом Сафиным , Павлом Куликовым, Павлом Анохиным и защитником Романом Мануховым .

Также по соглашению сторон расторгнут контракт с форвардом Максимом Мухаметовым , который перешел в клуб в июне.

«Благодарим за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Адмирал ».