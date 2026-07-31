  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Величкин о недопуске России: «В ИИХФ сейчас сидят финны, шведы, чехи, а прибалты им подпевают. Пока эта шобла не поймет, что они дебилы, так и будет продолжаться»

0
Величкин о недопуске России: «В ИИХФ сейчас сидят финны, шведы, чехи, а прибалты им подпевают. Пока эта шобла не поймет, что они дебилы, так и будет продолжаться»
Величкин высказался о недопуске России на ЧМ-2027.

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о решении ИИХФ о недопуске сборной России на чемпионат мира-2027. 

«Недопуск России на чемпионат мира в 2027 году меня не удивил. Мы понимаем, кто сейчас сидит в Международной федерации – финны, шведы, чехи, а прибалты им подпевают.

Прибалтика всю жизнь развивалась за счет российского хоккея – и в советское время, и после. Рига держалась за счет КХЛ и нашей федерации, перенимала опыт. А теперь эти люди, движимые завистью, пытаются подняться на ступеньку выше. Пока эта шобла не поймет, что они дебилы, так и будет продолжаться», – заявил Величкин.

Хоккеистов не допустили на ЧМ, несмотря на рекомендации МОК. Идем в суд

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт
logoИИХФ
logoЧМ по хоккею
logoГеннадий Величкин
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСборная Латвии по хоккею
logoСоветский спорт
чемпионат СССР

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Проблема в том, что люди с таким мышлением занимали такие посты и должности. Это ж чистейшие назамутненные дураки, как можно было с таким уровнем мозговой деятельности отвечать за что-то большее, чем метла дворника.
Ответserginn
Проблема в том, что люди с таким мышлением занимали такие посты и должности. Это ж чистейшие назамутненные дураки, как можно было с таким уровнем мозговой деятельности отвечать за что-то большее, чем метла дворника.
Зато лояльности вагон.
Теперь точно допустят. Хотя для надёжности нужно было ещё хамства и неадекватности добавить.
Если все вокруг дебилы, а ты один в белом пальто, возможно, стоит задуматься
Пока эта шобла не поймет, что они дебилы, так и будет продолжаться, – заявил Величкин.
очень правильные слова, заходишь на спортс, а там парад возмущений всей этой недовольной шоблы)
Какой же дЭбил этот прихвостень вИличкин! Из-за таких долб… мы сейчас в такой жо… позорище просто
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Журова о решении ИИХФ: «Там мощное европейское лобби. У них есть формальная лазейка, они за нее цепляются. В 2029-м, за год до Олимпиады, нас допустят»
Билл Дэйли: «Решение ИИХФ о недопуске России на ЧМ-2027 не оказывает влияния на возможное участие сборной на Кубке мира»
Быков о решении ИИХФ: «Политика в очередной раз сделала свое грязное дело. Очень обидно за российских хоккеистов»
Рекомендуем
Главные новости
Плющев о контракте Барабанова на 124 млн в год: «Не хотите работать системно – будете переплачивать. Дефицит игроков, одни и те же ходят по кругу»
Бут о дебюте в НХЛ: «Думал: «Е-мое, недавно играл на PlayStation за этих парней, а теперь выхожу против них на один лед». Мы обыграли «Анахайм» – 7:0»
Никита Щитов: «Кузнецов не сильно востребован на рынке. Руководство «Трактора» идет ему навстречу – они и раньше хотели, чтобы он вернулся»
Плющев о недопуске России: «Нужно жестко отстаивать интересы в ИИХФ, идти на конфликт. Если мы не проснемся, то вернемся в лучшем случае в 2028-м»
Гомоляко о 5-летнем контракте Глотова: «СКА наступает на те же грабли. Не вижу смысла в таком длинном договоре, они не дорабатываются»
Артем Батрак: «Кузнецов в «Тракторе» – сказка. Хорошо и для хоккеиста, и для клуба. Ну какая «Сибирь», зачем?»
СКА заплатит Глотову 284 млн рублей за 5 лет. Зарплата в первом сезоне – 25 млн («СЭ»)
ЦСКА заплатит Мамину 20 млн рублей за сезон («СЭ»)
СКА подписал контракт с Глотовым на 5 лет. Нападающий вернулся в клуб, отыграв 1,5 сезона за «Трактор»
Форвард «Юты» Бут о жизни в США: «Гречки нет, сырников нет, привыкал долго. Все вокруг слишком гостеприимные и улыбчивые – у нас такое редко бывает»
Ко всем новостям
Последние новости
Бокун подписал пробный контракт с минским «Динамо». Защитник играл за «Ладу» и «Северсталь» в прошлом сезоне
Агент Черных: «Надеемся, что Обе-Кюбель примет решение в пользу КХЛ. К Николя есть интерес со стороны топ-клубов»
Голд стал ассистентом генменеджера «Айлендерс» и генменеджером фарм-клуба в АХЛ. Он 12 сезонов работал в «Бостоне»
«Монреаль» подписал двусторонний контракт с Шубером на год. Защитник набрал 27 очков в 67 матчах в АХЛ в прошлом сезоне
Николай Заварухин о работе Дацюка в «Автомобилисте»: «Он плотно занимался МХЛ, я спрашивал про молодых. Мы с Павлом играли у Крикунова в «Ак Барсе», давно знакомы»
Экс-форвард «Авангарда» и «Салавата» Таратухин стал спортивным директором «Динамо» СПб. Ранее он тренировал «Капитан» из МХЛ
Черкас о недопуске России: «Нас отстранили не по спортивному принципу. Нужно быть готовыми и развивать инфраструктуру»
Даниил Бут: «В АХЛ больше грязных приемов, войны. В НХЛ больше мастерства – все быстрее бегают, лучше катаются и бросают»
Романов о 2-м месте Сорокина в голосовании за «Везину»: «Был уверен, что он выиграет. Илья был реально хорош, тащил команду»
4-й номер драфта-2025 Денуайе травмировался в матче молодежных сборных Канады и США. Уайатт Каллен упал на ноги форварду «Юты»