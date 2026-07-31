Величкин о недопуске России: «В ИИХФ сейчас сидят финны, шведы, чехи, а прибалты им подпевают. Пока эта шобла не поймет, что они дебилы, так и будет продолжаться»

Величкин высказался о недопуске России на ЧМ-2027.

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о решении ИИХФ о недопуске сборной России на чемпионат мира-2027.

«Недопуск России на чемпионат мира в 2027 году меня не удивил. Мы понимаем, кто сейчас сидит в Международной федерации – финны, шведы, чехи, а прибалты им подпевают.

Прибалтика всю жизнь развивалась за счет российского хоккея – и в советское время, и после. Рига держалась за счет КХЛ и нашей федерации, перенимала опыт. А теперь эти люди, движимые завистью, пытаются подняться на ступеньку выше. Пока эта шобла не поймет, что они дебилы, так и будет продолжаться», – заявил Величкин.

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