«Питтсбург» о 40-летии Малкина: «С годами – как хорошее вино. С днем рождения, Джи!»
«Питтсбург» поздравил Малкина с днем рождения.
«Питтсбург» поздравил форварда Евгения Малкина с днем рождения.
Сегодня, 31 июля, нападающему исполнилось 40 лет.
«С годами – как хорошее вино.
С днем рождения, Джи!» – говорится в сообщении клуба.
26 мая «Питтсбург» продлил контракт с нападающим на один год. Следующий сезон станет для Малкина 21-м в НХЛ. На его счету 1407 (533+874) очков за 1269 матчей в регулярных чемпионатах, а также 183 (69+114) балла за 183 игры в плей-офф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Питтсбурга»
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