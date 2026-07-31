«Питтсбург» о 40-летии Малкина: «С годами – как хорошее вино. С днем ​​рождения, Джи!»

«Питтсбург» поздравил Малкина с днем рождения.

«Питтсбург» поздравил форварда Евгения Малкина с днем рождения.

Сегодня, 31 июля, нападающему исполнилось 40 лет.

«С годами – как хорошее вино.

С днем ​​рождения, Джи!» – говорится в сообщении клуба.

26 мая «Питтсбург » продлил контракт с нападающим на один год. Следующий сезон станет для Малкина 21-м в НХЛ . На его счету 1407 (533+874) очков за 1269 матчей в регулярных чемпионатах, а также 183 (69+114) балла за 183 игры в плей-офф.