Кожевников о недопуске России: «В ИИХФ чистая русофобия. Там подсвинки сидят, от них идет свинское отношение»

Александр Кожевников: в ИИХФ чистая русофобия.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о решении ИИХФ не допустить сборную России к участию в чемпионате мира-2027.

– Какие шаги нужно предпринять Федерации хоккея России для того, чтобы нашу сборную допустили?

– Да ничего не надо делать, что тут сделаешь? В ИИХФ чистая русофобия. Там подсвинки сидят, что тут сделаешь?

А от подсвинков, соответственно, идет свинское отношение, – заявил Кожевников.