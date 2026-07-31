Кожевников о недопуске России: «В ИИХФ чистая русофобия. Там подсвинки сидят, от них идет свинское отношение»
Александр Кожевников: в ИИХФ чистая русофобия.
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о решении ИИХФ не допустить сборную России к участию в чемпионате мира-2027.
– Какие шаги нужно предпринять Федерации хоккея России для того, чтобы нашу сборную допустили?
– Да ничего не надо делать, что тут сделаешь? В ИИХФ чистая русофобия. Там подсвинки сидят, что тут сделаешь?
А от подсвинков, соответственно, идет свинское отношение, – заявил Кожевников.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Сила спорта»
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Сложно добиться желаемого решения, позволяя себе откровенное хамство в сторону людей, принимающих это самое решение. Я понимаю, что Кожевников не официальное лицо, но этот сентимент присутствует на всех уровнях.