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  4. Кожевников о недопуске России: «В ИИХФ чистая русофобия. Там подсвинки сидят, от них идет свинское отношение»

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Кожевников о недопуске России: «В ИИХФ чистая русофобия. Там подсвинки сидят, от них идет свинское отношение»
Александр Кожевников: в ИИХФ чистая русофобия.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о решении ИИХФ не допустить сборную России к участию в чемпионате мира-2027.

– Какие шаги нужно предпринять Федерации хоккея России для того, чтобы нашу сборную допустили?

– Да ничего не надо делать, что тут сделаешь? В ИИХФ чистая русофобия. Там подсвинки сидят, что тут сделаешь?

А от подсвинков, соответственно, идет свинское отношение, – заявил Кожевников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Сила спорта»
logoИИХФ
logoЧМ по хоккею
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoАлександр Кожевников
logoФХР

Комментарии

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Второй день грозит миру, разгоняя тему свиней. Спартаковец никогда не бывает бывшим).
наш подсвинок уже хлебнул
Пятница. Это все объясняет.
ОтветCasperr84
Пятница. Это все объясняет.
У этого персонажа пятница от вторника не отличается. Он в перманентном запое.
Хватит печатать этого алкаша
Подсвинки там, но визг раздается почему-то здесь.
"Ах вы гады, как вы смеете не хотеть нас видеть нас на ЧМ, а, свиньи русофобские?"

Сложно добиться желаемого решения, позволяя себе откровенное хамство в сторону людей, принимающих это самое решение. Я понимаю, что Кожевников не официальное лицо, но этот сентимент присутствует на всех уровнях.
ОтветSilky Mitts
"Ах вы гады, как вы смеете не хотеть нас видеть нас на ЧМ, а, свиньи русофобские?" Сложно добиться желаемого решения, позволяя себе откровенное хамство в сторону людей, принимающих это самое решение. Я понимаю, что Кожевников не официальное лицо, но этот сентимент присутствует на всех уровнях.
На самом деле, когда на тебя плюют, надо поблагодарить за дар живительной влаги, втереть плевок в кожу, встать на колени и, преданно глядя в глаза, спросить: "Какие ещё будут пожелания, белый господин?"
ОтветVitezslav
На самом деле, когда на тебя плюют, надо поблагодарить за дар живительной влаги, втереть плевок в кожу, встать на колени и, преданно глядя в глаза, спросить: "Какие ещё будут пожелания, белый господин?"
ну из крайности в крайность кидаться не стоит, зато благодаря контрасту ваших двух комментов понятно, что надо где-то в середине искать суть
Медведев хоккея. Вещают со дна одного сосуда.
Сейчас все эти ветераны - иллюстрация тому, что "великий спортсмен" - не значит даже "умный человек", не говоря уже о большем.
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