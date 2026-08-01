Величкин о голах Овечкина: «До тысячи добить будет тяжеловато. Если переподпишется еще на год – тогда возможно. Все будет зависеть от здоровья»

Величкин оценил шансы Овечкина забить 1000 голов в регулярках НХЛ.

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин оценил шансы форварда «Вашингтона » Александра Овечкина забить 1000 голов в регулярных чемпионатах НХЛ .

2 июля 40-летний хоккеист заключил новый договор с клубом на год. Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ (929 шайб). С учетом плей-офф он забросил 1006 голов. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

«До тысячи добить будет тяжеловато. Если он переподпишется еще на год – тогда возможно. Все будет зависеть от здоровья.

Александр – умный, здоровый и трезвомыслящий человек, он сам оценит свои силы. Добивать рекорд в ущерб здоровью никому не нужно, но если здоровье позволит – почему бы и нет», – сказал Величкин.