«Адмирал» расторг контракт с Сошниковым по соглашению сторон («Сила спорта»)
«Адмирал» и Сошников расторгли контракт по соглашению сторон.
«Адмирал» расторг соглашение с нападающим Никитой Сошниковым.
Как сообщает «Сила спорта», клуб и форвард расторгли контракт по соглашению сторон. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.
В сезоне-2025/26 Сошников набрал 24 (7+17) очка в 51 матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Сила спорта»
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