«Торпедо» продлило контракт с Соколовым на год
Егор Соколов продолжит играть за «Торпедо».
Нападающий Егор Соколов продлил соглашение с «Торпедо».
Новый контракт с игроком подписан до 31 мая 2027 года.
Прошлый сезон стал для Соколова первым в Fonbet КХЛ после возвращения из Северной Америки.
Он провел 65 матчей в регулярке и набрал 40 (15+25) очков. В его активе также 5 игр в плей-офф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Торпедо»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии