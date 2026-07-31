«Торпедо» продлило контракт с Соколовым на год

Егор Соколов продолжит играть за «Торпедо».

Нападающий Егор Соколов продлил соглашение с «Торпедо ».

Новый контракт с игроком подписан до 31 мая 2027 года.

Прошлый сезон стал для Соколова первым в Fonbet КХЛ после возвращения из Северной Америки.

Он провел 65 матчей в регулярке и набрал 40 (15+25) очков. В его активе также 5 игр в плей-офф.