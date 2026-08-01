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  4. Михайлов о недопуске России: «ИИХФ надо разогнать! Она занимается не развитием мирового хоккея, а политикой. Нужно всех переизбрать, тогда что-то поменяется»

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Михайлов о недопуске России: «ИИХФ надо разогнать! Она занимается не развитием мирового хоккея, а политикой. Нужно всех переизбрать, тогда что-то поменяется»
Михайлов высказался о решении ИИХФ продлить отстранение России.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о решении ИИХФ продлить отстранение сборной России на сезон-2026/2027.

«Международную федерацию хоккея надо разогнать! Потому что она не занимается развитием мирового хоккея, а занимается политикой. Это мое мнение. Нужно всех переизбрать, тогда что-то поменяется. Этих руководителей не меняют. Только в тоне приказа – только тогда может что-то измениться.

Организация, которая должна, наоборот, развивать спорт… Спорт – это дружба. А международная федерация хоккея ссорит всех!

Некоторым членам федерации это на руку. Если будут выступать сборные России и Беларуси, они могут не занять призовые места, а будут где-то болтаться. Поэтому они и не принимают нас, ищут любой повод!» – считает Михайлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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Комментарии

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А разгонялка то есть?
Слабо тоже самое про ЕдРо сказать, товарищ Михайлов?
Он точно понял, что сказал? Нужно всех переизбрать, тогда что то поменяется). Ждём включения оратора в список иноагентов в следующую пятницу).
Перестаньте заниматься хернëй, господа. Переизбрать, разогнать...
Закончатся военные действия, и всë постепенно наладится, это же ясно всем, кроме российских спортивных чиновников и ветеранов.
Так то слова верные, надо применять не только в хоккее …
"Нужно всех переизбрать, тогда что-то поменяется. " - да ты что? Так может, не только в ИИХФ надо всех переизбрать?
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