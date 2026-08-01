Михайлов о недопуске России: «ИИХФ надо разогнать! Она занимается не развитием мирового хоккея, а политикой. Нужно всех переизбрать, тогда что-то поменяется»

Михайлов высказался о решении ИИХФ продлить отстранение России.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о решении ИИХФ продлить отстранение сборной России на сезон-2026/2027.

«Международную федерацию хоккея надо разогнать! Потому что она не занимается развитием мирового хоккея, а занимается политикой. Это мое мнение. Нужно всех переизбрать, тогда что-то поменяется. Этих руководителей не меняют. Только в тоне приказа – только тогда может что-то измениться.

Организация, которая должна, наоборот, развивать спорт… Спорт – это дружба. А международная федерация хоккея ссорит всех!

Некоторым членам федерации это на руку. Если будут выступать сборные России и Беларуси , они могут не занять призовые места, а будут где-то болтаться. Поэтому они и не принимают нас, ищут любой повод!» – считает Михайлов.