CAS об иске ФХР к ИИХФ: «Разбирательство по делу от 17 июня 2026-го продолжается, слушание еще не назначено. Апелляции на решение Совета ИИХФ от 30 июля на текущий момент нет»

CAS об иске ФХР к ИИХФ: разбирательство продолжается.

Спортивный арбитражный суд (CAS) прокомментировал ход дела между Федерацией хоккея России (ФХР) и Международной федерацией хоккея на льду (ИИХФ).

Вчера Совет ИИХФ продлил недопуск России на международные соревнования под эгидой организации.

«В настоящее время между ФХР и ИИХФ продолжается разбирательство по делу от 17 июня 2026 года.

Апелляция подана на решение дисциплинарного совета ИИХФ от 25 мая 2026 года о запрете российским командам участвовать в соревнованиях ИИХФ. В настоящее время стороны обмениваются письменными заявлениями, слушание еще не назначено.

На текущий момент CAS не получал отдельной апелляции в связи с решением Совета ИИХФ (пресс‑релиз от 30 июля 2026 года), согласно которому Россия не будет допущена к участию в чемпионатах ИИХФ в сезоне‑2026/27 из‑за сохраняющихся проблем с безопасностью и добросовестностью в спорте», – сообщила пресс‑служба CAS.

Третьяк об иске в CAS из-за недопуска России: «У нас железные доводы. Мы ничего не нарушаем, а упоминание безопасности в нормах не прописано»