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  4. CAS об иске ФХР к ИИХФ: «Разбирательство по делу от 17 июня 2026-го продолжается, слушание еще не назначено. Апелляции на решение Совета ИИХФ от 30 июля на текущий момент нет»

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CAS об иске ФХР к ИИХФ: «Разбирательство по делу от 17 июня 2026-го продолжается, слушание еще не назначено. Апелляции на решение Совета ИИХФ от 30 июля на текущий момент нет»
CAS об иске ФХР к ИИХФ: разбирательство продолжается.

Спортивный арбитражный суд (CAS) прокомментировал ход дела между Федерацией хоккея России (ФХР) и Международной федерацией хоккея на льду (ИИХФ).

Вчера Совет ИИХФ продлил недопуск России на международные соревнования под эгидой организации.

«В настоящее время между ФХР и ИИХФ продолжается разбирательство по делу от 17 июня 2026 года.

Апелляция подана на решение дисциплинарного совета ИИХФ от 25 мая 2026 года о запрете российским командам участвовать в соревнованиях ИИХФ. В настоящее время стороны обмениваются письменными заявлениями, слушание еще не назначено.

На текущий момент CAS не получал отдельной апелляции в связи с решением Совета ИИХФ (пресс‑релиз от 30 июля 2026 года), согласно которому Россия не будет допущена к участию в чемпионатах ИИХФ в сезоне‑2026/27 из‑за сохраняющихся проблем с безопасностью и добросовестностью в спорте», – сообщила пресс‑служба CAS.

Третьяк об иске в CAS из-за недопуска России: «У нас железные доводы. Мы ничего не нарушаем, а упоминание безопасности в нормах не прописано»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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отстранение и возвращение России
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoЧМ по хоккею

Комментарии

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Скорее всего мы выйграем суд, ведь ИИХФ буквально игнорировало письма ФХР, не слушала нашу позицию, и тд. А еще самый смех, что дисциплинарный комитет отменяет бан, потому что считает аргумент про безопасность не разумным, но ИИХФ через 2 месяца продлевает бан на тех же условиях. У ИИХФ реально были бы шансы выйграть, если бы они разговаривали с нашей стороной и пытались, хоть что-нибудь придумать, план что-ли какой-то, ну или просто придумали новый аргумент, а так позиция ИИХФ заключается в задержке времени.
ОтветАркадий Паровозов_1116784611
Скорее всего мы выйграем суд, ведь ИИХФ буквально игнорировало письма ФХР, не слушала нашу позицию, и тд. А еще самый смех, что дисциплинарный комитет отменяет бан, потому что считает аргумент про безопасность не разумным, но ИИХФ через 2 месяца продлевает бан на тех же условиях. У ИИХФ реально были бы шансы выйграть, если бы они разговаривали с нашей стороной и пытались, хоть что-нибудь придумать, план что-ли какой-то, ну или просто придумали новый аргумент, а так позиция ИИХФ заключается в задержке времени.
Так время и тянут. А если суд это надолго, а потом если суд решит в нашу пользу, можно еще тянуть с исполнением суда
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