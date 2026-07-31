Овечкин о лучшем футболисте ЧМ-2026: «Месси. В финале футбол был нудный, скучный. Когда игрок Аргентины удалился, уже все было понятно»
Овечкин высказался о финале ЧМ-2026 по футболу.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о финале ЧМ-2026 по футболу между Испанией и Аргентиной (1:0).
Хоккеист присутствовал на игре вместе с супругой Анастасией.
– Футбол был нудный, скучный. Только два момента было в первом тайме. И в принципе, когда удалился игрок Аргентины, там уже все было понятно. Там они просто перевалились на половину...
– Ты считаешь, что это закономерно и справедливо, что именно Испания выиграла?
– По игре, которую нам показали в финале, 100%.
– А лучший игрок этого чемпионата для тебя Родри или кто-то другой?
– Для меня – Месси, – сказал Овечкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал Fonbet в YouTube
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