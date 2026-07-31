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  4. Гендиректор «Торпедо» о Соколове: «Ценный актив, которым мы дорожим. Не готовы к совершению обмена за «дружеское рукопожатие»

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Гендиректор «Торпедо» о Соколове: «Ценный актив, которым мы дорожим. Не готовы к совершению обмена за «дружеское рукопожатие»
Гендиректор «Торпедо» высказался о новом контракте с Егором Соколовым.

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга высказался о подписании нового контракта с форвардом Егором Соколовым.

«Егор – талантливый нападающий и честный парень, который еще имеет потенциал для спортивного роста. Для «Торпедо» он не только хороший спортсмен, но и, безусловно, ценный актив, которым мы дорожим и не готовы к совершению обмена за «дружеское рукопожатие».

Далее мы будем руководствоваться, как и ранее, спортивным принципом. Конкуренция за место в составе «Торпедо» ожидается очень серьезной. Того требуют поставленные перед клубом задачи. Пожелаем Егору обновить свои бомбардирские результаты в новом сезоне», – сказал Забуга.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Торпедо»
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