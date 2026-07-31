Гендиректор «Торпедо» о Соколове: «Ценный актив, которым мы дорожим. Не готовы к совершению обмена за «дружеское рукопожатие»

Гендиректор «Торпедо» высказался о новом контракте с Егором Соколовым.

Генеральный директор «Торпедо » Евгений Забуга высказался о подписании нового контракта с форвардом Егором Соколовым .

«Егор – талантливый нападающий и честный парень, который еще имеет потенциал для спортивного роста. Для «Торпедо» он не только хороший спортсмен, но и, безусловно, ценный актив, которым мы дорожим и не готовы к совершению обмена за «дружеское рукопожатие».

Далее мы будем руководствоваться, как и ранее, спортивным принципом. Конкуренция за место в составе «Торпедо» ожидается очень серьезной. Того требуют поставленные перед клубом задачи. Пожелаем Егору обновить свои бомбардирские результаты в новом сезоне», – сказал Забуга.