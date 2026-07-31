Красиков о зарплате Барабанова: «Он эти деньги ни у кого не крал. Ему дали контракт, он подписал. Александр будет приносить большую пользу «Автомобилисту»

Красиков высказался о том, что Барабанов стал самым высокооплачиваемым в КХЛ.

Бывший голкипер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Красиков высказался о том, что форвард Александр Барабанов стал самым высокооплачиваемым игроком лиги

Ранее он подписал контракт с «Автомобилистом » с зарплатой 100 миллионов рублей за сезон плюс 24 миллиона рублей в качестве «коммерческого контракта».

– Барабанов стал самым высокооплачиваемым игроком КХЛ. Наверняка это будет ему психологически мешать. Можете назвать Барабанова лучшим игроком лиги?

– Таких штампов я никогда ставить не буду. Нельзя игрока оценивать только по деньгам. Барабанов – очень сильный хоккеист, пусть он и не очень распиаренный. Он подписал действительно большой контракт. Но на него это не должно повлиять.

Барабанов любит хоккей, он эти деньги ни у кого не крал. Ему дали контракт, который Александр подписал. Осталось абстрагироваться от давления и показывать свой хоккей. Надеюсь, у него это получится.

Большой контракт – большие ожидания. Давление на Барабанова будет, но считаю, что все должно получиться. В систему Кудашова после игры у Гатиятулина он должен вписаться. Так что думаю, что Александр будет приносить большую пользу «Автомобилисту», – сказал Красиков.