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  4. Красиков о зарплате Барабанова: «Он эти деньги ни у кого не крал. Ему дали контракт, он подписал. Александр будет приносить большую пользу «Автомобилисту»

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Красиков о зарплате Барабанова: «Он эти деньги ни у кого не крал. Ему дали контракт, он подписал. Александр будет приносить большую пользу «Автомобилисту»
Красиков высказался о том, что Барабанов стал самым высокооплачиваемым в КХЛ.

Бывший голкипер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Красиков высказался о том, что форвард Александр Барабанов стал самым высокооплачиваемым игроком лиги

Ранее он подписал контракт с «Автомобилистом» с зарплатой 100 миллионов рублей за сезон плюс 24 миллиона рублей в качестве «коммерческого контракта».

– Барабанов стал самым высокооплачиваемым игроком КХЛ. Наверняка это будет ему психологически мешать. Можете назвать Барабанова лучшим игроком лиги?

– Таких штампов я никогда ставить не буду. Нельзя игрока оценивать только по деньгам. Барабанов – очень сильный хоккеист, пусть он и не очень распиаренный. Он подписал действительно большой контракт. Но на него это не должно повлиять.

Барабанов любит хоккей, он эти деньги ни у кого не крал. Ему дали контракт, который Александр подписал. Осталось абстрагироваться от давления и показывать свой хоккей. Надеюсь, у него это получится.

Большой контракт – большие ожидания. Давление на Барабанова будет, но считаю, что все должно получиться. В систему Кудашова после игры у Гатиятулина он должен вписаться. Так что думаю, что Александр будет приносить большую пользу «Автомобилисту», – сказал Красиков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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Комментарии

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Да балласт уже Барабанов , в плове нынешнем закрыли его как миленького , уже прилично сдал в игре , в Авто как обычно сидят гении растрат государственных средств, подписали за очень дорого уже слабого игрока.
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