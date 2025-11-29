Шабанов сыграл 22:19 против «Филадельфии» – личный рекорд в НХЛ. У него ассист в большинстве – 1-е очко в 4 последних матчах

Максим Шабанов сыграл 22:19 против «Филадельфии» – личный рекорд в НХЛ.

Форвард «Айлендерс » Максим Шабанов принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:4 Б).

25-летний россиянин ассистировал при шайбе Андерса Ли в большинстве, прервав серию из 3 игр без очков. На его счету 7 (3+4) баллов в 13 матчах в текущем сезоне при нейтральной полезности.

Сегодня Шабанов (22:19 – личный рекорд в НХЛ , «0») отметился также 3 бросками в створ, 1 силовым приемом и 1 блоком.