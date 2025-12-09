Кучеров без очков против «Торонто»: 2 броска, 2 потери и «минус 1» за 24:38. У него 34 балла в 26 играх в сезоне
Никита Кучеров остался без очков в матче против «Торонто».
Форвард «Тампы» Никита Кучеров принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (0:2).
32-летний россиянин вернулся в состав «Лайтнинг» после пропуска одной игры из-за травмы.
На счету нападающего 34 (12+22) очка в 26 играх в текущем сезоне при полезности «+5».
Сегодня Кучеров (24:38, «минус 1») отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом, а также допустил 2 потери.
