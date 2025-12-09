Вратарь «Торонто» Хильдеби сделал 1-й шатаут в НХЛ, отразив 29 бросков «Тампы». У «Лифс» выбыли 2 основных голкипера из-за травм
Вратарь «Торонто» Деннис Хильдеби сделал 1-й шатаут в НХЛ.
Вратарь «Торонто» Деннис Хильдеби сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:0).
24-летний швед отразил 29 бросков и был признан первой звездой встречи. Шатаут стал для него первым в лиге – в 15-м матче в карьере.
В текущем сезоне у Хильдеби стало 2 победы в 9 играх (5 выходов в старте, 93,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,15).
Сейчас у «Лифс» травмированы два основных вратаря – Энтони Столарц и Джозеф Уолл. Сменщиком Хильдеби в матче с «Лайтнинг» был Артур Ахтямов.
