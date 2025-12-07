Андриевский о 4:3 со СКА: «Амуру» не хватало свежести, куча невынужденных ошибок. Но я за то, чтобы выиграть 7:6, а не 1:0»

Александр Андриевский прокомментировал победу «Амура» над СКА.

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура » Александр Андриевский поделился мнением о победе команды над СКА (4:3 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

– Непростая игра, было видно в первых двух периодах, что нам не хватало свежести. Было много потерь, неточных передач. У нас два большинства было, где мы привезли себе два гола. Но ребята молодцы, проявили характер, вытащили игру. И выиграли наконец по буллитам, и важно было перед паузой прервать неудачную серию.

– Две разные минуты получились – до 50-й минуты одна игра, после – другая. Что изменилось, зашла шайба и игроки кураж поймали?

– Получилось так, но мы по тактике ничего не поменяли. Единственное, СКА начал пасоваться в своей зоне, сдерживать наш натиск, когда мы их ждали в средней зоне. Но тяжело даются голы, поэтому, может, где-то и прорвало. Одна пошла, вторая, третья.

– Тренеры обычно недовольны такими перестрелками.

– Мне такие игры тоже не очень приятно смотреть, когда делается куча невынужденных ошибок. Но я за то, чтобы выиграть 7:6, а не 1:0.

– Перед буллитами заменили вратаря, это не сильная сторона Дорожко?

– Не сказал бы, что не его, но он до этого проиграл не одну серию, решили поменять. Как видите, получили два очка.

– Лихачев много полезных действий делает, но он нередко заигрывается, как вы к этому относитесь?

– Если он будет приносить в атаке больше пользы, чем в обороне, у него будет карт-бланш. Если он будет забивать три, какие вопросы к нему?

– Два периода игра не получалась, нас накрывали с пятака, не давали оттуда бросать.

– Два периода неважные именно в техническом исполнении, было много брака. Связываю с тем, что прошлый матч проиграли, много эмоций потратили, это накладывалось все. Так получилось, – сказал Андриевский.

