  • Андриевский о 4:3 со СКА: «Амуру» не хватало свежести, куча невынужденных ошибок. Но я за то, чтобы выиграть 7:6, а не 1:0»
0

Андриевский о 4:3 со СКА: «Амуру» не хватало свежести, куча невынужденных ошибок. Но я за то, чтобы выиграть 7:6, а не 1:0»

Александр Андриевский прокомментировал победу «Амура» над СКА.

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский поделился мнением о победе команды над СКА (4:3 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

– Непростая игра, было видно в первых двух периодах, что нам не хватало свежести. Было много потерь, неточных передач. У нас два большинства было, где мы привезли себе два гола. Но ребята молодцы, проявили характер, вытащили игру. И выиграли наконец по буллитам, и важно было перед паузой прервать неудачную серию.

– Две разные минуты получились – до 50-й минуты одна игра, после – другая. Что изменилось, зашла шайба и игроки кураж поймали?

– Получилось так, но мы по тактике ничего не поменяли. Единственное, СКА начал пасоваться в своей зоне, сдерживать наш натиск, когда мы их ждали в средней зоне. Но тяжело даются голы, поэтому, может, где-то и прорвало. Одна пошла, вторая, третья.

– Тренеры обычно недовольны такими перестрелками.

– Мне такие игры тоже не очень приятно смотреть, когда делается куча невынужденных ошибок. Но я за то, чтобы выиграть 7:6, а не 1:0.

– Перед буллитами заменили вратаря, это не сильная сторона Дорожко?

– Не сказал бы, что не его, но он до этого проиграл не одну серию, решили поменять. Как видите, получили два очка.

Лихачев много полезных действий делает, но он нередко заигрывается, как вы к этому относитесь?

– Если он будет приносить в атаке больше пользы, чем в обороне, у него будет карт-бланш. Если он будет забивать три, какие вопросы к нему?

– Два периода игра не получалась, нас накрывали с пятака, не давали оттуда бросать.

– Два периода неважные именно в техническом исполнении, было много брака. Связываю с тем, что прошлый матч проиграли, много эмоций потратили, это накладывалось все. Так получилось, – сказал Андриевский.

Ларионов о 3:4 с «Амуром»: «СКА взял 7 из 8 очков на выезде, горжусь ребятами. Четыре игры за шесть дней, такая разница во времени – я никогда не испытывал подобного»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
