«Торонто» поместил Уолла в список травмированных. Клуб остался без двух основных вратарей – Столарц также травмирован
«Торонто» поместил Джозефа Уолла в список травмированных.
27-летний голкипер Джозеф Уолл был помещен «Торонто» в список травмированных. Его заменили во втором перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (5:1).
Канадский клуб остался без двух основных вратарей: Энтони Столарц не играет с 12 ноября из-за повреждения. Стартовым голкипером временно стал 24-летний Деннис Хильдеби.
Отметим, что Уолл провел только 8 матчей в текущем сезоне. Он не играл до середины ноября, в сентябре взяв отпуск по семейным обстоятельствам.
«Торонто» идет на 14-м месте в Восточной конференции, набрав 30 очков за 28 матчей.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Криса Джонстона
