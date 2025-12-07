«Торонто» поместил Уолла в список травмированных. Клуб остался без двух основных вратарей – Столарц также травмирован

«Торонто» поместил Джозефа Уолла в список травмированных.

27-летний голкипер Джозеф Уолл был помещен «Торонто » в список травмированных. Его заменили во втором перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (5:1).

Канадский клуб остался без двух основных вратарей: Энтони Столарц не играет с 12 ноября из-за повреждения. Стартовым голкипером временно стал 24-летний Деннис Хильдеби .

Отметим, что Уолл провел только 8 матчей в текущем сезоне. Он не играл до середины ноября, в сентябре взяв отпуск по семейным обстоятельствам.

«Торонто» идет на 14-м месте в Восточной конференции, набрав 30 очков за 28 матчей.