Ги Буше о матче против Лава: «Против канадцев и американцев я и дома могу тренировать. Мне интереснее играть против российских тренеров. Люблю учиться, сравнивать»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше отметил, что ему неинтересны противостояния с североамериканскими тренерами в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Сегодня омский клуб обыграл «Шанхай» со счетом 6:1. Главным тренером «Дрэгонс» является канадец Митч Лав.

«Никакой мотивации не придавало, что сегодня был матч против канадца Митча Лава. Я и дома могу тренировать против американских и канадских тренеров.

Мне интереснее узнавать новые системы, узнавать что-то новое. Я люблю учиться, сравнивать, поэтому мне интереснее играть против российских тренеров. Даже если в Америке мы и встречались с Лавом, я этого не помню», – сказал Буше.