  • Ги Буше о матче против Лава: «Против канадцев и американцев я и дома могу тренировать. Мне интереснее играть против российских тренеров. Люблю учиться, сравнивать»
Ги Буше о матче против Лава: «Против канадцев и американцев я и дома могу тренировать. Мне интереснее играть против российских тренеров. Люблю учиться, сравнивать»

Ги Буше: мотивации не придавало, что сегодня был матч против канадца Лава.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше отметил, что ему неинтересны противостояния с североамериканскими тренерами в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Сегодня омский клуб обыграл «Шанхай» со счетом 6:1. Главным тренером «Дрэгонс» является канадец Митч Лав.

«Никакой мотивации не придавало, что сегодня был матч против канадца Митча Лава. Я и дома могу тренировать против американских и канадских тренеров.

Мне интереснее узнавать новые системы, узнавать что-то новое. Я люблю учиться, сравнивать, поэтому мне интереснее играть против российских тренеров. Даже если в Америке мы и встречались с Лавом, я этого не помню», – сказал Буше.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Молодец Ги Буше правильно сказал ,
Респект и уважение! Не только игроки, но и тренеры должны повышать свой класс. Уметь видить сильные и слабые стороны других хоккейных школ.
Как завуалированно он сказал:Митч Лав? Who are you?
Хвалить будем после финала.
Российская школа лучшая в мире
Ги Буше о том, что Шарипзянов повторил рекорд по очкам для защитников: «Наш капитан представляет все, что мы хотим видеть на льду и за его пределами»
вчера, 18:11
«Авангард» выиграл 5 из 7 последних матчей – сегодня 6:1 с «Шанхаем», Прохоркин набрал 1+2. Команда Буше идет 2-й на Востоке
вчера, 16:15
Шарипзянов повторил рекорд КХЛ по очкам за сезон среди защитников. У него 65 баллов в 64 играх
вчера, 15:59
