Ги Буше о матче против Лава: «Против канадцев и американцев я и дома могу тренировать. Мне интереснее играть против российских тренеров. Люблю учиться, сравнивать»
Ги Буше: мотивации не придавало, что сегодня был матч против канадца Лава.
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше отметил, что ему неинтересны противостояния с североамериканскими тренерами в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Сегодня омский клуб обыграл «Шанхай» со счетом 6:1. Главным тренером «Дрэгонс» является канадец Митч Лав.
«Никакой мотивации не придавало, что сегодня был матч против канадца Митча Лава. Я и дома могу тренировать против американских и канадских тренеров.
Мне интереснее узнавать новые системы, узнавать что-то новое. Я люблю учиться, сравнивать, поэтому мне интереснее играть против российских тренеров. Даже если в Америке мы и встречались с Лавом, я этого не помню», – сказал Буше.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Молодец Ги Буше правильно сказал ,
Респект и уважение! Не только игроки, но и тренеры должны повышать свой класс. Уметь видить сильные и слабые стороны других хоккейных школ.
Как завуалированно он сказал:Митч Лав? Who are you?
Хвалить будем после финала.
Российская школа лучшая в мире
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем