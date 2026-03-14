«Лос-Анджелес» вошел в зону плей-офф на Западе, обогнав «Сан-Хосе» на 1 очко. У «Шаркс» есть 2 матча в запасе

«Лос-Анджелес» вошел в зону плей-офф на Западе, обогнав «Сан-Хосе» на 1 очко.

«Лос-Анджелес» обыграл «Айлендерс » (3:2) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ .

Победа позволила «Кингс» войти в зону плей-офф на Западе. С 69 очками в 65 играх команда под руководством Ди Джея Смита занимает вторую позицию wild card.

«Лос-Анджелес » сместил с нее «Сан-Хосе » (68 очков в 63 матчах), при этом у «Шаркс» есть 2 игры в запасе.