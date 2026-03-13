Исаков высказался о поражении «Торпедо» от «Трактора».

Главный тренер «Торпедо » Алексей Исаков подвел итоги матча с «Трактором» (2:3 ОТ).

Команда из Челябинска отыгралась с 0:2 по ходу игры.

– Для нас это матч, из которого можно вынести много хорошего и не очень. Наша задача – правильно со всем разобраться и готовиться к заключительным матчам регулярного чемпионата дома.

– Дома и сейчас во втором периоде вы получили по три шайбы от «Трактора». Вам эти вторые периоды плохо даются?

– Так получилось именно с «Трактором». В среднем в лиге мы неплохо идем, – сказал Исаков.