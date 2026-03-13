Исаков о 2:3 от «Трактора»: «Матч, из которого можно вынести много хорошего и не очень. Задача – правильно со всем разобраться и готовиться к заключительным играм регулярки»
Исаков высказался о поражении «Торпедо» от «Трактора».
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков подвел итоги матча с «Трактором» (2:3 ОТ).
Команда из Челябинска отыгралась с 0:2 по ходу игры.
– Для нас это матч, из которого можно вынести много хорошего и не очень. Наша задача – правильно со всем разобраться и готовиться к заключительным матчам регулярного чемпионата дома.
– Дома и сейчас во втором периоде вы получили по три шайбы от «Трактора». Вам эти вторые периоды плохо даются?
– Так получилось именно с «Трактором». В среднем в лиге мы неплохо идем, – сказал Исаков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
9 комментариев
Всё что было хорошее по игре в сезоне к плейофф улетучилось.
Всё что было хорошее по игре в сезоне к плейофф улетучилось.
Зачем-то расстались с абрамовым, Косолаповым, Чефановым, Кульбаковым, Орловым, Бокуном и т.д, взяв Науменкова, Гераськина, Шугаева. Вот и результат. Не думаю, что это были хотелки Исакова, скорее рука забуги.
Зачем-то расстались с абрамовым, Косолаповым, Чефановым, Кульбаковым, Орловым, Бокуном и т.д, взяв Науменкова, Гераськина, Шугаева. Вот и результат. Не думаю, что это были хотелки Исакова, скорее рука забуги.
Кульбаков спаситель что ли, он в Адмирале 2 номером играет, в межсезонье надо вратаря было искать, а по остальным согласен, набрали не понятно каких игроков, зачем то Воронина отдали, за какого то защитника, который не видно где играет, можно сказать за просто так.
Третий сезон подряд одно и тоже в самых последних матчах регулярки,тупо слив....Физика,тактика,уверенность,наглость,вера в себя кончились похоже. В ПО шансов не много,кто бы не был соперником
Команда к ПО развалилась. Или это обмены и подписания психологически сказались на команде, или что то ..... Но с такой игрой входить в ПО?
Тренер признаёт, что команда к плей-офф не готова. Все расслабляются. В первый раз чтоли…но хоть честно, а то опять свипы смотреть придется в надежде
