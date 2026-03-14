Мэттьюс пропустит остаток регулярки НХЛ из-за разрыва связки колена и ушиба четырехглавой мышцы бедра. Он лучший снайпер «Торонто» с 27 голами в 60 играх в сезоне

Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс не сыграет в оставшихся матчах команды в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26.

28-летний американец выбыл из-за разрыва медиальной коллатеральной связки левого колена (3-й степени) и ушиба четырехглавой мышцы бедра. Он будет повторно обследован через 2 недели.

Игрок получил травму в матче с «Анахаймом » (6:4), когда капитан «Дакс» Радко Гудас ударил его коленом в колено. Чешский защитник был удален до конца игры, а позже дисквалифицирован на 5 матчей .

В текущем сезоне Мэттьюс провел 60 матчей и набрал 53 (27+26) очка. Он 4-й бомбардир и лучший снайпер «Лифс».

«Торонто » осталось провести 16 игр в регулярке. Сейчас команда занимает 14-е место в Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на 11 очков.

