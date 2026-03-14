  Мэттьюс пропустит остаток регулярки НХЛ из-за разрыва связки колена и ушиба четырехглавой мышцы бедра. Он лучший снайпер «Торонто» с 27 голами в 60 играх в сезоне
Мэттьюс пропустит остаток регулярки НХЛ из-за разрыва связки колена и ушиба четырехглавой мышцы бедра. Он лучший снайпер «Торонто» с 27 голами в 60 играх в сезоне

Остон Мэттьюс пропустит остаток регулярки НХЛ из-за разрыва связки колена.

Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс не сыграет в оставшихся матчах команды в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26. 

28-летний американец выбыл из-за разрыва медиальной коллатеральной связки левого колена (3-й степени) и ушиба четырехглавой мышцы бедра. Он будет повторно обследован через 2 недели. 

Игрок получил травму в матче с «Анахаймом» (6:4), когда капитан «Дакс» Радко Гудас ударил его коленом в колено. Чешский защитник был удален до конца игры, а позже дисквалифицирован на 5 матчей

В текущем сезоне Мэттьюс провел 60 матчей и набрал 53 (27+26) очка. Он 4-й бомбардир и лучший снайпер «Лифс». 

«Торонто» осталось провести 16 игр в регулярке. Сейчас команда занимает 14-е место в Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на 11 очков. 

🚑 Гудас влетел в колено Мэттьюсу! Сломал второго капитана за месяц

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Скорейшего выздоровления. Но думаю, пора прекратить все разговоры, что Мэттьюс способен догнать Овечкина. 33 гола в прошлом сезоне, 27 в этом.
Ответ MTZ_2022
Скорейшего выздоровления. Но думаю, пора прекратить все разговоры, что Мэттьюс способен догнать Овечкина. 33 гола в прошлом сезоне, 27 в этом.
здоровье не то
Ответ MTZ_2022
Скорейшего выздоровления. Но думаю, пора прекратить все разговоры, что Мэттьюс способен догнать Овечкина. 33 гола в прошлом сезоне, 27 в этом.
Судя по всему да. Стабильности на должном уровне как в плане здоровья, так и в плане результативности у него нет. А без этого никакому рекорду не быть.
3 степени - это полный разрыв связки. До 6 месяцев на лечение/восстановлениие.
За такое от 10 матчей как минимум надо давать с удержанием ЗП в фонд .
Собственно это первая причина по которой Остон не сможет побить рекорд Овечкина. Его травматичность. Если он с молоду пропустил матчей уже больше чем Ови за всю карьеру, то вообще не факт что после 35 он не завершит карьеру. О том что он будет держать уровень в пожилом для спортсмена возрасте, после стольких повреждений даже говорить не стоит.
Эпизод настолько неприятный, что хочется ответа Гудасу от любой команды.
Ответ Кино Музыка
Эпизод настолько неприятный, что хочется ответа Гудасу от любой команды.
да всё, пора на пенсию ему. Карлсон заменит.
Плохо когда травма. Тем более капитана команды, лидера. Поразила реакция команды, трусы бесхребетные , плюшевые игрочишки ! Какая вы после этого команда. Вам ничего никогда не светит ! Представляю как на это смотрят со стороны торонтские Дэйв "Тайгер" Уильямс , Тай Доми, Уэндэлл Кларк, Ленни Макдональд, Гэри Робертс, Гилмор и другие напряженные - уважаемые ребята под песню "Если с другом вышел в путь веселей дорога, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много", например ! "Грубый век, грубые нравы...романтизьму нет. Не дают человеку спокойно морды бить" ) Скучаем по олдскулу.
Ответ Hopheyeveryday Kos
Плохо когда травма. Тем более капитана команды, лидера. Поразила реакция команды, трусы бесхребетные , плюшевые игрочишки ! Какая вы после этого команда. Вам ничего никогда не светит ! Представляю как на это смотрят со стороны торонтские Дэйв "Тайгер" Уильямс , Тай Доми, Уэндэлл Кларк, Ленни Макдональд, Гэри Робертс, Гилмор и другие напряженные - уважаемые ребята под песню "Если с другом вышел в путь веселей дорога, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много", например ! "Грубый век, грубые нравы...романтизьму нет. Не дают человеку спокойно морды бить" ) Скучаем по олдскулу.
Так там сын Доми играет, который подраться может. На льду его не было
Ответ 777тч
Так там сын Доми играет, который подраться может. На льду его не было
Все кто был на площадке должны были устроить кипиш (хотя бы) По картинке там вообще из Торонто на льду никого не было....только тело Мэттьюса, например ! Один вообще мимо проехал, другие взглянули и на скамейку. Раньше в Торонто даже Николай Борщевский дрался за партнеров. Даже Игорь Николаевич Ларионов начал культовый кипиш с Форсбергом. А это Торонто не команда...нет здесь духа и яиц.
Нагадил, конечно, Гудас изрядно. Ему оставалось то до завершения карьеры НХЛ этот сезон и всё. хотя шансы были, что на минималку кто-нибудь подписал бы. После такого - никто не будет брать. его бы не видеть вовсе уже. Капитан, блин..
Пару месяцев до конца регулярки, Торонто всё равно ни на что не претендует, можно сливать сезон, чтобы повысить шансы на драфте
Ответ Einfach Safari
Пару месяцев до конца регулярки, Торонто всё равно ни на что не претендует, можно сливать сезон, чтобы повысить шансы на драфте
Очень жаль. Надеюсь травма не даст знать о себе в дальнейшем. Ну а игроки Торонто бесхребетные слюнтяи.
Ответ Haizenberg
Очень жаль. Надеюсь травма не даст знать о себе в дальнейшем. Ну а игроки Торонто бесхребетные слюнтяи.
как раз это травма на перспективу, связки нехорошая вещь
Здоровья, залечить все болячки и быть готовым к следующему сезону! Мне кажется, что за парочку Ришаров ещё должен побороться, все в здоровье упирается
Ответ Александр Бабуев
Здоровья, залечить все болячки и быть готовым к следующему сезону! Мне кажется, что за парочку Ришаров ещё должен побороться, все в здоровье упирается
Тогда ему для этого бежать из Торонто надо
