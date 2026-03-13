  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Боб Хартли: «Цель «Локомотива» на концовку чемпионата – зайти в плей-офф без травм. Нам нужно работать над деталями как в атаке, так и в обороне»
1

Боб Хартли: «Цель «Локомотива» на концовку чемпионата – зайти в плей-офф без травм. Нам нужно работать над деталями как в атаке, так и в обороне»

Хартли высказался о матче «Локомотива» с «Ладой».

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поделился мыслями после матча с «Ладой» (4:2).

Нападающий клуба из Ярославля Максим Шалунов сделал хет-трик в этой игре.

«Наша игра улучшалась с каждой минутой матча. Очень важную шайбу забросил Полунин, которая стала победной, и, конечно, хет-трик Шалунова очень помог команде добыть победу.

Чтобы удержать счет, нам нужно играть в тот хоккей, который мы показали в третьем периоде – лучшем в нашем исполнении в этом матче. Но ребята здорово отработали в концовке матча и добыли победу.

Наша цель на концовку чемпионата – зайти в плей-офф без травм, чтобы все были здоровыми. Нам нужно работать над деталями как в атаке, так и в обороне», – сказал Хартли.

«Локомотив» выиграл 9 из 10 последних матчей – сегодня 4:2 с «Ладой», Шалунов сделал хет-трик, Березкин – 3 передачи

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoМатч ТВ
logoАлександр Полунин
logoЛада
logoМаксим Шалунов
logoБоб Хартли
logoКХЛ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Да, работать надо, особенно над большинством и реализацией. Ну и надеемся, что к плову подойдём в форме. Удачи и успеха!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем