Боб Хартли: «Цель «Локомотива» на концовку чемпионата – зайти в плей-офф без травм. Нам нужно работать над деталями как в атаке, так и в обороне»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поделился мыслями после матча с «Ладой» (4:2).
Нападающий клуба из Ярославля Максим Шалунов сделал хет-трик в этой игре.
«Наша игра улучшалась с каждой минутой матча. Очень важную шайбу забросил Полунин, которая стала победной, и, конечно, хет-трик Шалунова очень помог команде добыть победу.
Чтобы удержать счет, нам нужно играть в тот хоккей, который мы показали в третьем периоде – лучшем в нашем исполнении в этом матче. Но ребята здорово отработали в концовке матча и добыли победу.
Наша цель на концовку чемпионата – зайти в плей-офф без травм, чтобы все были здоровыми. Нам нужно работать над деталями как в атаке, так и в обороне», – сказал Хартли.
«Локомотив» выиграл 9 из 10 последних матчей – сегодня 4:2 с «Ладой», Шалунов сделал хет-трик, Березкин – 3 передачи