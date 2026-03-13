Хартли высказался о матче «Локомотива» с «Ладой».

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли поделился мыслями после матча с «Ладой» (4:2).

Нападающий клуба из Ярославля Максим Шалунов сделал хет-трик в этой игре.

«Наша игра улучшалась с каждой минутой матча. Очень важную шайбу забросил Полунин , которая стала победной, и, конечно, хет-трик Шалунова очень помог команде добыть победу.

Чтобы удержать счет, нам нужно играть в тот хоккей, который мы показали в третьем периоде – лучшем в нашем исполнении в этом матче. Но ребята здорово отработали в концовке матча и добыли победу.

Наша цель на концовку чемпионата – зайти в плей-офф без травм, чтобы все были здоровыми. Нам нужно работать над деталями как в атаке, так и в обороне», – сказал Хартли.

«Локомотив» выиграл 9 из 10 последних матчей – сегодня 4:2 с «Ладой», Шалунов сделал хет-трик, Березкин – 3 передачи