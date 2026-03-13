  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Корешков о «Тракторе»: «Забиваем, забивали и будем забивать голы. Стали меньше пропускать, это важно перед плей-офф»
0

Корешков о «Тракторе»: «Забиваем, забивали и будем забивать голы. Стали меньше пропускать, это важно перед плей-офф»

Корешков подвел итоги матча «Трактора» и «Торпедо».

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков подвел итоги матча против «Торпедо» (3:2 ОТ).

– В первом периоде пропустили легкие и необязательные голы, но самое важное – наши игроки сделали правильные выводы, очень хорошо играли остаток матча и заслуженно победили.

– Вам сделали подарок ко дню рождения. Ровно месяц не играл Кравцов в звене с Ливо, в прошедшем матче он вышел и забил гол. Ему так не хватало Ливо?

– Сделали встряску – тренерский ход сработал. Будем дальше смотреть.

– При вас команда забросила чуть больше, чем при Бенуа Гру. Резкого усиления в атакующих действия не произошло?

– Всегда можно сыграть на каком‑то моменте лучше. Статистку не смотрел, не собираюсь сравнивать. Мы забиваем, забивали и будем забивать голы. Важно, что мы меньше стали пропускать, это важно перед плей-офф, – сказал Корешков. 

«Трактор» отыгрался с 0:2 и победил «Торпедо» в овертайме – 3:2. Кравцов, Ливо и Григоренко набрали по 2 очка

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoТрактор
logoВиталий Кравцов
logoЕвгений Корешков
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoДжош Ливо
logoТорпедо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
