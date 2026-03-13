Люзенков об 1:2 от «Металлурга»: «Довольны, что взяли очко. Подвели удаления в концовке, к сожалению»
Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о матче с «Металлургом» (1:2 ОТ).
– Коротко скажу по боевой игре: довольны, что взяли очко. Но к сожалению, подвели удаления в концовке.
– Моделировали потенциальную игру в плей‑офф?
– Честно могу сказать, не моделировали. Идет борьба, мы на 100% себе еще ничего не гарантировали.
– Считаете, что стали костью в горле «Металлурга»?
– Возможно, некоторых вещей не хватает, раскрывать их не буду. Но если все сложится, бороться можно, – сказал Люзенков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем