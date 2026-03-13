Люзенков об 1:2 от «Металлурга»: «Довольны, что взяли очко. Подвели удаления в концовке, к сожалению»

Люзенков высказался о матче «Сибири» с «Металлургом».

Главный тренер «Сибири » Ярослав Люзенков высказался о матче с «Металлургом » (1:2 ОТ).

– Коротко скажу по боевой игре: довольны, что взяли очко. Но к сожалению, подвели удаления в концовке.

– Моделировали потенциальную игру в плей‑офф?

– Честно могу сказать, не моделировали. Идет борьба, мы на 100% себе еще ничего не гарантировали.

– Считаете, что стали костью в горле «Металлурга»?

– Возможно, некоторых вещей не хватает, раскрывать их не буду. Но если все сложится, бороться можно, – сказал Люзенков.