  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Козырев о 0:5 от СКА: «Уступили по всем статьям, разочаровали своих болельщиков. Было много ошибок, ничего не получалось»
4

Козырев высказался о поражении «Северстали» от СКА.

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о поражении от СКА со счетом 0:5.

– Увы, разочаровали своих болельщиков. Уступили сопернику по всем статьям.

– За 20 секунд во втором периоде были заброшены три шайбы в ворота вашей команды. С чем связываете?

– Потеря концентрации. Индивидуальнее технические ошибки.

– Третья шайба стала переломной?

– Да, безусловно. Проиграли по всем статьям. Было много ошибок, ничего не получалось.

Танков стал защитником. Почему?

– Играет вторую игру. Связано тем, что у нас в предыдущей игре отсутствовали три игрока обороны, в этой – два основных. Травма защитников, поэтому он там играл – и играл неплохо. Он центральный, здорово начинает игру. В особенности в прошлой игре хорошо действовал.

– Насколько вас тревожит серия поражений?

– На самом деле такой матч получился. До этого неплохо играли, с «Локомотивом» была равная игра, по рисунку играли неплохо. В матче против СКА уступили по всем статьям, – сказал Козырев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСеверсталь
logoАндрей Козырев
logoСКА
logoКирилл Танков
logoМатч ТВ
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Похоже сдулись к плей-офф фавориты регулярки и Северсталь и Торпедо, а откровенно говоря жаль.
Ответ притвиц
Ну, по содержанию же игра Севы ничуть не изменилась.
Просто при таком длинном сезоне, топ-клубы всю регулярку валяют дурака и включаются лишь к плей-офф.
Ответ Дмитрий К1986
Очень сложно валять дурака полгода, а потом включиться, так не бывает , скорее что то с тактикой подготовки .
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
