Панарин против «Айлендерс»: пас на победный гол, 4 броска и «+1» за 19:49. У него 9 очков и «+7» в 9 играх за «Лос-Анджелес»
Артемий Панарин сделал результативную передачу в матче с «Айлендерс».
Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин сделал голевой пас Адриану Кемпе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:2). Шайба шведа в итоге стала победной.
На счету 34-летнего россиянина стало 66 (21+45) очков в 61 игре в сезоне при полезности «минус 9».
После обмена в «Кингс» из «Рейнджерс» – 9 игр и 9 (2+7) баллов при «плюс 7».
Сегодня Панарин (19:49, 5:13 – в большинстве, «+1») отметился 4 бросками в створ и 1 блоком, а также допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
1. ОВЕЧКИН - 1674 (921+753) - 1558 игр...
2. МАЛКИН - 1393 (527+866) - 1259 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1100 (391+709) - 863 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 936 (323+613) - 813 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН. КУЧЕРОВ поднимется до второго места, по итогу может и до первого, ПАНАРИН до четвертого. А это значит что в этом сезоне, возможно последнем, в НХЛ играют ОДНОВРЕМЕННО четверо наших ЛУЧШИХ бомбардиров!
Четверо из десятки лучших играют сейчас.
По итогу они будут во главе списка.
Фиксируем историю!
(А скорее всего и пятеро! Последние шесть сезонов! Наверняка лет через шесть КАПРИЗОВ должен быть в десятке, а потом может и в пятёрку подняться!).
БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
Вячеслав Козлов в десятке наших в НХЛ. И главный тренер в Динамо сейчас.
Федоров тренеровал ЦСКА, Ковалев - Кунлюнь.
Могильный, Дацюк, Ковальчук не были главными, но остаются при хоккее.
1. Макдэвид - 1.02
2. КУЧЕРОВ - 0.82
3. Марнер - 0.79
4. Кросби - 0.78
5. Маккиннон - 0.76
6. ПАНАРИН - 0.75
7. Драйзайтль - 0.72
8. МАЛКИН - 0.69
9. Кейн, Рантанен - 0.65.