Панарин против «Айлендерс»: пас на победный гол, 4 броска и «+1» за 19:49. У него 9 очков и «+7» в 9 играх за «Лос-Анджелес»

Артемий Панарин сделал результативную передачу в матче с «Айлендерс».

Форвард «Лос-Анджелеса » Артемий Панарин сделал голевой пас Адриану Кемпе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс » (3:2). Шайба шведа в итоге стала победной.

На счету 34-летнего россиянина стало 66 (21+45) очков в 61 игре в сезоне при полезности «минус 9».

После обмена в «Кингс» из «Рейнджерс» – 9 игр и 9 (2+7) баллов при «плюс 7».

Сегодня Панарин (19:49, 5:13 – в большинстве, «+1») отметился 4 бросками в створ и 1 блоком, а также допустил 1 потерю.