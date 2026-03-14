  • Панарин против «Айлендерс»: пас на победный гол, 4 броска и «+1» за 19:49. У него 9 очков и «+7» в 9 играх за «Лос-Анджелес»
Артемий Панарин сделал результативную передачу в матче с «Айлендерс».

Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин сделал голевой пас Адриану Кемпе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:2). Шайба шведа в итоге стала победной. 

На счету 34-летнего россиянина стало 66 (21+45) очков в 61 игре в сезоне при полезности «минус 9».

После обмена в «Кингс» из «Рейнджерс» – 9 игр и 9 (2+7) баллов при «плюс 7».

Сегодня Панарин (19:49, 5:13 – в большинстве, «+1») отметился 4 бросками в створ и 1 блоком, а также допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Таблица россиян в НХЛ- бомбардиры (чемпионат), лидеры, крупный шрифт у играющих сейчас, гол+пас: На 14.03.26.
1. ОВЕЧКИН - 1674 (921+753) - 1558 игр...
2. МАЛКИН - 1393 (527+866) - 1259 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1100 (391+709) - 863 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 936 (323+613) - 813 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН. КУЧЕРОВ поднимется до второго места, по итогу может и до первого, ПАНАРИН до четвертого. А это значит что в этом сезоне, возможно последнем, в НХЛ играют ОДНОВРЕМЕННО четверо наших ЛУЧШИХ бомбардиров!
Четверо из десятки лучших играют сейчас.
По итогу они будут во главе списка.
Фиксируем историю!
(А скорее всего и пятеро! Последние шесть сезонов! Наверняка лет через шесть КАПРИЗОВ должен быть в десятке, а потом может и в пятёрку подняться!).
БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
Вячеслав Козлов в десятке наших в НХЛ. И главный тренер в Динамо сейчас.
Федоров тренеровал ЦСКА, Ковалев - Кунлюнь.
Могильный, Дацюк, Ковальчук не были главными, но остаются при хоккее.
Голевые передачи в среднем за игру (действующие игроки, min. 700 матчей):

1. Макдэвид - 1.02
2. КУЧЕРОВ - 0.82
3. Марнер - 0.79
4. Кросби - 0.78
5. Маккиннон - 0.76
6. ПАНАРИН - 0.75
7. Драйзайтль - 0.72
8. МАЛКИН - 0.69
9. Кейн, Рантанен - 0.65.
Большинством пока проблема
...ха, часы похоже Артюхины не подошли--возврат
НХЛ. «Виннипег» примет «Сент-Луис», «Миннесота» сыграет с «Торонто», «Флорида» – с «Сиэтлом», «Эдмонтон» против «Нэшвилла»
19 минут назад
КХЛ. «Салават» примет «Шанхай», «Сочи» сыграет с «Амуром», «Динамо» Минск против «Локомотива»
41 минуту назад
Овечкин не выходил на лед в овертайме против «Бостона» (2:3 Б). Форвард «Вашингтона» нанес 3 броска за 15:47, он не забил 6-м матче подряд
сегодня, 09:21Видео
Селебрини набрал 94 очка в сезоне НХЛ – 4-й результат в истории «Сан-Хосе». Больше было только у Торнтона (2 раза) и Эрика Карлссона
сегодня, 06:58
Чернышов получил травму в 1-й смене матча с «Монреалем», ударившись головой о лед после хита Мэтисона. Форвард «Сан-Хосе» сыграл в НХЛ впервые с января
сегодня, 06:20Видео
Только 3% игроков одерживают победу без Кучерова. Справитесь без него?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Маккиннон приблизился к Макдэвиду в гонке бомбардиров НХЛ – 109 очков против 111. Кучеров – 3-й со 106 баллами, у него и Нэтана по 2 матча в запасе по сравнению с лидером
сегодня, 05:42
Дорофеев набрал 2+1 во 2-м матче подряд, сегодня – против «Чикаго». У него 34+23 в 67 играх в сезоне
сегодня, 05:00Видео
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Бостону» по буллитам, «Миннесота» проиграла «Рейнджерс», «Тампа» – «Каролине», «Питтсбург» одолел «Юту»
сегодня, 04:55
«Тампа» проиграла 7 из 9 последних матчей. Команда Купера идет 2-й в дивизионе, отставая от «Баффало» на 4 очка при 2 играх в запасе
сегодня, 04:50
Шайфли в 4-й раз набрал 80+ очков за сезон. Он разделил с Ковальчуком 1-е место в истории «Виннипега» и «Атланты»
29 минут назад
Мэйфилд провел 600-й матч в НХЛ. У защитника «Айлендерс» 135 очков в регулярках
42 минуты назад
Кагарлицкий о «Сочи»: «Я заинтересован остаться, верю в будущее команды. Не хочется сдаваться и уходить, хочется достойно принять вызов, преодолеть, выйти в плей-офф»
48 минут назад
Крикунов о Третьяке: «Работу президента ФХР обычно оценивают по ЧМ и ОИ. Сейчас у нас этого нет, а все остальное идет нормально: и ВХЛ, и КХЛ, и МХЛ. Хоккей развивается в правильном направлении»
56 минут назад
Квинни о китайской кухне: «Попробовал некоторые блюда, все было очень вкусно. Из русской кухни самые любимые – борщ и пельмени»
сегодня, 08:55
Кагарлицкий об уходе из «Ак Барса»: «Никаких обид. Это бизнес, часть хоккея, ничего страшного. Мы виделись с Валиуллиным, пообщались»
сегодня, 08:44
Коннор в 8-й раз забил 30+ голов за сезон и вышел на 1-е место в истории «Виннипега» и «Атланты», обойдя Ковальчука
сегодня, 08:35
Недопекин о СКА: «Если посмотреть статистику – учет единоборств, подборов, блокированных бросков – мы выходим на уровень плей-офф, как у чемпионских команд»
сегодня, 08:20
Михайлов о ЦСКА: «Команда не играет в самый красивый хоккей в КХЛ, может быть. Но удалось наработать систему, виден рисунок. Игроки приняли требования Никитина»
сегодня, 07:45
Демидов возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ с 52 очками. Сеннеке – 2-й с 51 баллом, Шефер – 3-й с 48
сегодня, 07:35
