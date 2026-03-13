Разин о 2:1 с «Сибирью»: «Мне игра в нашем исполнении не понравилась, хотя мы матч и выиграли»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался после победы матче с «Сибирью» (2:1 ОТ).
– Мы разные задачи выполняем. Наша – не получить травму, а «Сибирь» бьется за плей‑офф. На максимуме включились, когда стали проигрывать 0:1. Игра мне не понравилась.
– Не было среди ваших задач подготовиться к самому вероятному сопернику в плей‑офф?
– Зачем? Мы не раскроем свои козыри. Не хотели их раскрывать. Мне игра в нашем исполнении не понравилась, хотя мы матч и выиграли, – сказал Разин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
помогли несщастным
13 побед в основное время, у Амура, к слову 21. Новосибирцы молиться должны на двухочковую систему, а они вселенский плач устроили