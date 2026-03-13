Разин о 2:1 с «Сибирью»: «Мне игра в нашем исполнении не понравилась, хотя мы матч и выиграли»

Разин подвел итоги матча «Металлурга» с «Сибирью».

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин высказался после победы матче с «Сибирью » (2:1 ОТ).

– Мы разные задачи выполняем. Наша – не получить травму, а «Сибирь» бьется за плей‑офф. На максимуме включились, когда стали проигрывать 0:1. Игра мне не понравилась.

– Не было среди ваших задач подготовиться к самому вероятному сопернику в плей‑офф?

– Зачем? Мы не раскроем свои козыри. Не хотели их раскрывать. Мне игра в нашем исполнении не понравилась, хотя мы матч и выиграли, – сказал Разин.