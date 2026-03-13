  • Разин о 2:1 с «Сибирью»: «Мне игра в нашем исполнении не понравилась, хотя мы матч и выиграли»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался после победы матче с «Сибирью» (2:1 ОТ).

– Мы разные задачи выполняем. Наша – не получить травму, а «Сибирь» бьется за плей‑офф. На максимуме включились, когда стали проигрывать 0:1. Игра мне не понравилась.

– Не было среди ваших задач подготовиться к самому вероятному сопернику в плей‑офф?

– Зачем? Мы не раскроем свои козыри. Не хотели их раскрывать. Мне игра в нашем исполнении не понравилась, хотя мы матч и выиграли, – сказал Разин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Металлург с победой!!! Подготовка идёт к плейоф. Сибирь рвёт жилы .Пусть рвёт.
выеграли не вы а судьи
помогли несщастным
Все удаления по делу. Хватит ныть уже ,как будто Сибирь круто играет и её засудили. Вратарь один круто играет у Сибири.
Да? А какой резон им помогать? Я вообще предполагал, что Металлург проиграет сегодня: соперника по ПО не надо выбирать, но лучше готовить заранее. А вот выиграли у Сибири, пришлось реализовать удаление, комментатор там хорошо про реноме высказался. В общем лучше на ДВ не летать как по мне, да и наверное не только по мне. Так что не вижу резона с предвзятым судейством.
Неужели это душнилово весь первый раунд смотреть?может, Сибири расскажут, что в плей-офф нет буллитов (давно там не играли, могли забыть) и нет смысла терпеть весь матч
13 побед в основное время, у Амура, к слову 21. Новосибирцы молиться должны на двухочковую систему, а они вселенский плач устроили
рыдать будети вы если судьи небудут помогать
Лохи выйграло за счёт судейства. А понтов будто кубок взяли в меньшенстве
