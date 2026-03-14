Десятков о 2:4 от «Локомотива»: «Ребятам пора становиться породистыми хоккеистами. Нам нужно учиться побеждать любого соперника»

Десятков высказался о поражении «Лады» от «Локомотива».

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о поражении от «Локомотива» со счетом 2:4.

«Сражались как могли, всю игру оказывали сопротивление. Но заработали ненужные удаления, на которые потратили много сил.

Мы привлекли молодежь, чтобы они понюхали порох, а мы на них посмотрели. Ребята достойные, и это радует, но им еще расти и расти. Остальным же пора становиться породистыми хоккеистами – нужно играть, делать хорошие вещи.

Нам нужно выигрывать, уметь и учиться побеждать любого соперника. По самоотдаче вопросов нет, их нельзя в чем-то упрекнуть», – сказал Десятков.