  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Десятков о 2:4 от «Локомотива»: «Ребятам пора становиться породистыми хоккеистами. Нам нужно учиться побеждать любого соперника»
0

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о поражении от «Локомотива» со счетом 2:4.

«Сражались как могли, всю игру оказывали сопротивление. Но заработали ненужные удаления, на которые потратили много сил.

Мы привлекли молодежь, чтобы они понюхали порох, а мы на них посмотрели. Ребята достойные, и это радует, но им еще расти и расти. Остальным же пора становиться породистыми хоккеистами – нужно играть, делать хорошие вещи.

Нам нужно выигрывать, уметь и учиться побеждать любого соперника. По самоотдаче вопросов нет, их нельзя в чем-то упрекнуть», – сказал Десятков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoЛада
logoМатч ТВ
logoПавел Десятков
logoКХЛ
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем