Макдэвид набрал 111-е очко в сезоне и продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ. У Маккиннона 108 баллов, у Кучерова 106 – при 3 матчах в запасе у обоих
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (2:3 ОТ).
На счету 29-летнего канадца стало 111 (37+74) очков в 67 играх в текущем сезоне. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров лиги.
На втором месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон. У канадца 108 (44+64) очков в 63 играх в текущем сезоне при лучшей в лиге полезности «+58».
Замыкает топ-3 трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» Никита Кучеров. У российского форварда «Тампы» 106 (34+72) очков в 60 играх.
Отметим, что у Маккиннона (1 пропуск в сезоне) и Кучерова (4 пропуска) есть по 3 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Сегодня вот Макди опять красоту навел, как будто шутя все сделал.
Чтоб, если уж брать Макди кубок, так идя по максимально сложной ветке: Колорадо, потом Даллас или Минесота, в финале конфы Вегас(?) ну и на сладкое Тампа, Каролина, или, если в последний вагон залезет всё же Флорида.