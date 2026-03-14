Макдэвид набрал 111-е очко в сезоне и продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ. У Маккиннона 108 баллов, у Кучерова 106 – при 3 матчах в запасе у обоих

Коннор Макдэвид набрал 111-е очко и продолжает лидировать в гонке бомбардиров.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (2:3 ОТ). 

На счету 29-летнего канадца стало 111 (37+74) очков в 67 играх в текущем сезоне. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров лиги. 

На втором месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон. У канадца 108 (44+64) очков в 63 играх в текущем сезоне при лучшей в лиге полезности «+58». 

Замыкает топ-3 трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» Никита Кучеров. У российского форварда «Тампы» 106 (34+72) очков в 60 играх.

Отметим, что у Маккиннона (1 пропуск в сезоне) и Кучерова (4 пропуска) есть по 3 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Никите пора уже доставать шпаргалку с заветами его тёзки-генсека. Там было что-то про настичь и опередить.
Догнать и перегнать Америку там было. И был соответствующий анекдот: когда у парторга родилась тройня, он назвал сыновей Игнатий, Догнатий и Перегнатий)) Надеюсь, у Никиты тоже будет тройня: Арт, Харт и Тед Линдсей.
Вместо тройни можно и просто одного коня... он их уже дважды заслужил и ни разу не получил
Каждое утро марта/апреля, каждого года, в нашем заведении начинается одинаково, это уже обычай, традиция, я бы сказал, ритуал - прикидываем/подсчитаем расклады бомбардирской гонки Куча и братьев Маков
А какая разница. Нам от их Росса ни теплее ни легче. Но вот чем больше они набирают - тем больше шансов на эстетику.
Сегодня вот Макди опять красоту навел, как будто шутя все сделал.
И обычное дело убогих предсказывать Эдмонтону не попадание в ПО или вылет в Первом раунде
Маккинон вратаря травмировал не по своей вине, ему надо было выписать штраф на 5 матчей, он из-за этой гонкой ни кого не жалеет, а Макдуки даже впервые подрался, видно, что оба мака не хотят отдавать Харт Никите, в то время как последний спокойно тащит команду
НХЛ признала, что тот штраф был ошибочным и отменили его позже
Как бы жука не тащили , до МакДи и Куча ему никогда не достать в плане мастерства
Вероятность победы у всех одинаковая
Ждём в первом раунде колорадо и эдмонтон.
Чтоб, если уж брать Макди кубок, так идя по максимально сложной ветке: Колорадо, потом Даллас или Минесота, в финале конфы Вегас(?) ну и на сладкое Тампа, Каролина, или, если в последний вагон залезет всё же Флорида.
Это возможно, если эдмонтон займёт 8 место в конференции
Это возможно, если Сан Хосе, у которых 4 матча в запасе, обгонит маслят
А всего игр сколько в сезоне у команд будет ?
82
Спасибо
У Никиты три матча в запасе...5 очков до Бегунка ! По 2 очка в игре... Удачи Никите !!!
Всем бы Бегункам 5 Артов, 4 Теда, 3 Харта, 1 Ришара, 1 Коня. Но бестолковым бесполезно доказывать.
Бестолковые свой пол в аккаунте не знают или сомневаются )) Забыл сосчитать Хрустальных Сов и Кубок Рубика , например
Вот это было бы очень круто увидеть сразу в первом раунде ПО такие пары как Колорадо-Эдмонтон и Даллас-Миннисота, с последующей парой победителей, как мини-турнир. И вот никак в такой ситуации нефтянка не видится фаворитом этого мини турнира.
Так вы и подобные два года пророчили вылет Нефти в первых-вторых-третьих раундах))))
А в другой Тампа-Каролина, Баффало-Монреаль. И там тоже не светит Тампе
