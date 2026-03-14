Макдэвид набрал 111-е очко в сезоне и продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ. У Маккиннона 108 баллов, у Кучерова 106 – при 3 матчах в запасе у обоих

Коннор Макдэвид набрал 111-е очко и продолжает лидировать в гонке бомбардиров.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (2:3 ОТ).

На счету 29-летнего канадца стало 111 (37+74) очков в 67 играх в текущем сезоне. Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров лиги.

На втором месте идет форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон . У канадца 108 (44+64) очков в 63 играх в текущем сезоне при лучшей в лиге полезности «+58».

Замыкает топ-3 трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» Никита Кучеров. У российского форварда «Тампы» 106 (34+72) очков в 60 играх.

Отметим, что у Маккиннона (1 пропуск в сезоне) и Кучерова (4 пропуска) есть по 3 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом.