  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о возможности СКА попасть в топ-4: «В плей-офф все начинается с нуля. Неважно, на каком месте мы будем в таблице. Важно понимать ритм, держать ребят в фокусе»
12

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре команды перед стартом плей-офф.

В пятницу СКА обыграл «Северсталь» со счетом 5:0. На данный момент команда идет 5-й на Западе с 79 очками в 65 матчах. 4-е место занимает ЦСКА с 80 баллами в 65 играх.

– Не может быть никакой эйфории. Важно ходить по земле, не витать в облаках. Важно быть реалистами, трезво оценивать ситуацию, играть правильно и двигаться к началу плей-офф в хорошем настроении.

– Попадание в топ-4 кажется реальной целью. Ставите ее?

– Сам процесс игры гораздо важнее того, где находимся в таблице. Важно понимать ритм, держать ребят в фокусе. Чтобы они понимали, что при правильном отношении к себе получаешь цельную картину.

Буквально через пару дней в плей-офф все начинается с нуля. Неважно, на каком месте мы будем в таблице. Когда дальше будет понятен соперник, будем готовиться, невзирая на личные серии матчей. Все начинается с нуля.

Хотим, чтобы команда продолжала играть в тот хоккей, который вы видите. С таким настроением будем двигаться в Челябинск, Новосибирск и к домашнему матчу с командой из Китая.

– Команда подходит к плей-офф в оптимальном состоянии. Что удалось изменить после неудачного старта?

– Это непростая работа – из болота тащить бегемота. Любая команда, любой коллектив, который начинает работать вместе, требует времени. Обычно это 30-35-40 матчей. Понятно, что журналисты всегда могут поспешно делать какие-то выводы, говорить о тренерах, это ваше право, мы не обижаемся.

В данной ситуации мы рады, что находим понимание каждого игрока, ту часть, которую каждый игрок может дать. Команда играет хорошо, когда каждый игрок делает невидимую работу для команды. Понимаем, что некоторые вещи начинают до них доходить. Вы, наверное, никогда не слышали с нашей стороны оправданий и жалоб.

– Кого из травмированных ожидать в ближайшее время?

– Мы ожидаем выхода Савикова в следующем матче, Воробьева в матче с командой из Китая. За восстановлением Коледова будем наблюдать в течение пяти-семи дней. К четвертой игре первого раунда плей-офф, скорее всего, выйдет.

Ларионов-младший, скорее всего, сезон завершил. Лайпсик, скорее всего, выйдет в Челябинске или Новосибирске. Привлекаем из СКА ВМФ Лутфуллина и Демидова, – сказал Ларионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoМатч ТВ
logoМихаил Воробьев
logoИгнат Лутфуллин
травмы
logoБрендан Лайпсик
logoИгорь Ларионов
logoЕгор Савиков
logoСемен Демидов
logoПавел Коледов
logoИгорь Ларионов-младший
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Важно что бы Тамбиев никуда не делся
Ответ крок 58
Ларионов сказал, зачем ему понадобился Тамбиев, которого выпнули из Адмирала. Кому-то из игроков нужна российская жесткость. Понятно, что хейтеры будут хвалить Миронова, ТАмбиева, Бабенко, лишь бы принизить роль Ларионова...)) Стадо всегда стадо, его бесят яркие индивидуальности...
Ответ eraser2
А какова она роль Ларионова? В Торпедо, когда с ним работал Козырев, команда играла в интересный хоккей, хоть и отлетала в первом раунде. Ушел Козырев и Торпедо играло в непонятно что и в прошлом сезоне отлетело от Локомотива вообще без борьбы. Пришел Ларионов в СКА, разогнал хороших игроков и притащил сыночка, это ж надо быть таким уникумом, что б выгнать элитного центра Григоренко и поставить Ларионова мл🙈. И СКА играл в непонятно что и болтался в таблице ближе к вылету из 8ки. Но с приходом Тамбиева, СКА вдруг заиграл в довольно неплохой хоккей и поднялся в турнирной таблице. Совпадение? Ларионов как тренер ничего еще не добился, а ему уже как Хартли лет и скоро пора заканчивать, а он как был пустым местом (как тренер), так и остался. Ну то что он говорит красиво и лапшу на уши людям вешает это да, тут он мастерюга.
Ларионов - младший скорее всего сезон завершил . Эти слова как бальзам на душу .
Проигрывали проигрывали, а все равно идут на уровне ЦСКА…
Так всё хорошо, для соперников, было Но тут, нелепый менежмент Адмирала, уволил тренера...
Игорь, Реал играет в субботу
Если что
Ответ GAL
Ларионов за Сити и Барсу. Нафиг твой реал...
Каждый год одно и тоже, это не важно, то не важно, каникулы
«Фокусник».
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
