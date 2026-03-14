Ларионов о возможности СКА попасть в топ-4: «В плей-офф все начинается с нуля. Неважно, на каком месте мы будем в таблице. Важно понимать ритм, держать ребят в фокусе»

Ларионов: неважно, на каком месте СКА будет в таблице.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре команды перед стартом плей-офф.

В пятницу СКА обыграл «Северсталь» со счетом 5:0. На данный момент команда идет 5-й на Западе с 79 очками в 65 матчах. 4-е место занимает ЦСКА с 80 баллами в 65 играх.

– Не может быть никакой эйфории. Важно ходить по земле, не витать в облаках. Важно быть реалистами, трезво оценивать ситуацию, играть правильно и двигаться к началу плей-офф в хорошем настроении.

– Попадание в топ-4 кажется реальной целью. Ставите ее?

– Сам процесс игры гораздо важнее того, где находимся в таблице. Важно понимать ритм, держать ребят в фокусе. Чтобы они понимали, что при правильном отношении к себе получаешь цельную картину.

Буквально через пару дней в плей-офф все начинается с нуля. Неважно, на каком месте мы будем в таблице. Когда дальше будет понятен соперник, будем готовиться, невзирая на личные серии матчей. Все начинается с нуля.

Хотим, чтобы команда продолжала играть в тот хоккей, который вы видите. С таким настроением будем двигаться в Челябинск, Новосибирск и к домашнему матчу с командой из Китая.

– Команда подходит к плей-офф в оптимальном состоянии. Что удалось изменить после неудачного старта?

– Это непростая работа – из болота тащить бегемота. Любая команда, любой коллектив, который начинает работать вместе, требует времени. Обычно это 30-35-40 матчей. Понятно, что журналисты всегда могут поспешно делать какие-то выводы, говорить о тренерах, это ваше право, мы не обижаемся.

В данной ситуации мы рады, что находим понимание каждого игрока, ту часть, которую каждый игрок может дать. Команда играет хорошо, когда каждый игрок делает невидимую работу для команды. Понимаем, что некоторые вещи начинают до них доходить. Вы, наверное, никогда не слышали с нашей стороны оправданий и жалоб.

– Кого из травмированных ожидать в ближайшее время?

– Мы ожидаем выхода Савикова в следующем матче, Воробьева в матче с командой из Китая. За восстановлением Коледова будем наблюдать в течение пяти-семи дней. К четвертой игре первого раунда плей-офф, скорее всего, выйдет.

Ларионов-младший , скорее всего, сезон завершил. Лайпсик, скорее всего, выйдет в Челябинске или Новосибирске. Привлекаем из СКА ВМФ Лутфуллина и Демидова, – сказал Ларионов.