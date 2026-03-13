Гатиятулин о 2:0 с «Сочи»: «Хорошая командная победа. Если какие-то моменты возникали у наших ворот, Арефьев подчищал, здорово сыграл»

Гатиятулин высказался о победе «Ак Барса» над «Сочи».

Главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Сочи » (2:0).

– Хорошее начало, контролировали игру в первом периоде, забили два гола, дальше стали действовать прагматичнее. А если какие-то моменты возникали у наших ворот, там Максим Арефьев подчистил, здорово сыграл. Хорошая командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку.

– Сегодня в первом звене вышел Семен Терехов, как оцените его игру?

– Эти игры мы рассматриваем как подготовку к плей-офф, решаем параллельные задачи – кому-то даем паузы для возможности передохнуть. Сегодня дали паузу Артему Галимову, ввели в состав Семена Терехова .

В принципе, вы сами видели – не все, может быть, получалось, но он обострял игру. Мы увидели то, что хотели от него. Ранее не поднимали его в КХЛ , потому что в «Нефтянике» Семен забрал роль одного из лидеров – много играл, находился на льду в ответственные моменты. Это тоже важный момент для становления и развития игрока, поэтому не дергали его.

– Арефьев здорово показал себя сегодня. Нет ли идеи даже при здоровом Тимуре Билялове начинать плей-офф с Максимом в воротах?

– Когда Тимур будет полностью здоров, он вернется в ворота. Но и Максим своей игрой показал, что мы можем полностью на него рассчитывать, – сказал Гатиятулин.