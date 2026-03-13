Виктор Козлов о 2:3 от «Динамо»: «Мои задумки по новым сочетаниям не сработали, когда вернулись к базовым настройкам, игра наладилась. Все было бы неплохо, если бы не было офсайда с нашим голом»

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов подвел итоги матча с московским «Динамо» (2:3 Б).

– Мои задумки по новым сочетаниям не сработали в начале, потом уже, когда вернулись к базовым настройкам, игра наладилась. Все было бы неплохо, если бы не было офсайда с нашим голом.

Все-таки Дальний Восток присутствует в нашем физическом состоянии, но ситуация выравнивается. Не прервали традицию с «Динамо», но взяли очко. Позитивные моменты есть.

– Делали ставку на звено легионеров, потом начали их сочетание разбивать. Увидим ли их тройку снова?

– Да, я их вернул сегодня всех вместе, они неплохо смотрелись втроем. Мне нравится экспериментировать с составом искать новые сочетания. Но часто все равно возвращаешься к старому.

– У вас, по сути, первая дуэль с Вячеславом Козловым, вы оба выигрывали Кубок Гагарина с «Салаватом». Общались до матча?

– До матча нет, мне передали привет от него. Что-то у меня много становится дуэлей (улыбается). Раньше противостояли друг другу на льду. Приятно видеть, что Слава дает результат, команда хорошо организована, удачи ему.

– Александра Жаровского спустили в четвертое звено. Почему так?

– Решил поэкспериментировать с составом, Владислав Ефремов травмировался, поэтому посчитал, что это хорошая возможность попробовать новые сочетания.

Вопросы по игре Жаровского? У меня ко всем есть вопросы, потому что никто не играет идеально. Но Жаровский неплохо смотрелся. Понравилось, что он хорошо отрабатывал в оборону, что от него и просили.

– Во втором матче подряд сработало большинство, но забила вторая спецбригада. Может быть, первой спецбригаде где-то надо сыграть проще?

– Все ребята мастеровитые, что-то им говорить, как делать… Да, нужно поговорить, чтобы при входе в зону были более организованы, чтобы Дин Стюарт не бегал туда-сюда за шайбой. Но и «Динамо » неплохо играет в меньшинстве.

– Показалось, что Евгений Кузнецов был не в своей тарелке, но в овертайме он почти не уходил с площадки.

– Мне нравится, что он хотел взять на себя важный момент, это хорошее качество. Думаю, сочетания, которые были изначально, не сработали так, как я хотел. Когда я вернул Жаровского, то у них шайба лучше держалась, они создавали моменты.

Не значит, что Алалыкин плохо играл. Я бы сказал, что все четверки хорошо сыграли, когда я вернул старые сочетания.

– Очень много говорится, с кем «Салават» будет играть в плей-офф. Вы уже думаете об этом?

– Одним глазком посматриваем на таблицу, но больше сконцентрированы на своей игре и своих действиях.

– Не пугает, что «Автомобилист» набрал мощный ход?

– И Казань, и «Авангард» набрали хороший ход, и «Металлург» выиграл Кубок Континента, – сказал Виктор Козлов.