  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Виктор Козлов о 2:3 от «Динамо»: «Мои задумки по новым сочетаниям не сработали, когда вернулись к базовым настройкам, игра наладилась. Все было бы неплохо, если бы не было офсайда с нашим голом»
15

Виктор Козлов о 2:3 от «Динамо»: «Мои задумки по новым сочетаниям не сработали, когда вернулись к базовым настройкам, игра наладилась. Все было бы неплохо, если бы не было офсайда с нашим голом»

Виктор Козлов подвел итоги матча с «Салавата» с «Динамо».

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча с московским «Динамо» (2:3 Б).

– Мои задумки по новым сочетаниям не сработали в начале, потом уже, когда вернулись к базовым настройкам, игра наладилась. Все было бы неплохо, если бы не было офсайда с нашим голом.

Все-таки Дальний Восток присутствует в нашем физическом состоянии, но ситуация выравнивается. Не прервали традицию с «Динамо», но взяли очко. Позитивные моменты есть.

– Делали ставку на звено легионеров, потом начали их сочетание разбивать. Увидим ли их тройку снова?

– Да, я их вернул сегодня всех вместе, они неплохо смотрелись втроем. Мне нравится экспериментировать с составом искать новые сочетания. Но часто все равно возвращаешься к старому.

– У вас, по сути, первая дуэль с Вячеславом Козловым, вы оба выигрывали Кубок Гагарина с «Салаватом». Общались до матча?

– До матча нет, мне передали привет от него. Что-то у меня много становится дуэлей (улыбается). Раньше противостояли друг другу на льду. Приятно видеть, что Слава дает результат, команда хорошо организована, удачи ему.

– Александра Жаровского спустили в четвертое звено. Почему так?

– Решил поэкспериментировать с составом, Владислав Ефремов травмировался, поэтому посчитал, что это хорошая возможность попробовать новые сочетания.

Вопросы по игре Жаровского? У меня ко всем есть вопросы, потому что никто не играет идеально. Но Жаровский неплохо смотрелся. Понравилось, что он хорошо отрабатывал в оборону, что от него и просили.

– Во втором матче подряд сработало большинство, но забила вторая спецбригада. Может быть, первой спецбригаде где-то надо сыграть проще?

– Все ребята мастеровитые, что-то им говорить, как делать… Да, нужно поговорить, чтобы при входе в зону были более организованы, чтобы Дин Стюарт не бегал туда-сюда за шайбой. Но и «Динамо» неплохо играет в меньшинстве.

– Показалось, что Евгений Кузнецов был не в своей тарелке, но в овертайме он почти не уходил с площадки.

– Мне нравится, что он хотел взять на себя важный момент, это хорошее качество. Думаю, сочетания, которые были изначально, не сработали так, как я хотел. Когда я вернул Жаровского, то у них шайба лучше держалась, они создавали моменты.

Не значит, что Алалыкин плохо играл. Я бы сказал, что все четверки хорошо сыграли, когда я вернул старые сочетания.

– Очень много говорится, с кем «Салават» будет играть в плей-офф. Вы уже думаете об этом?

– Одним глазком посматриваем на таблицу, но больше сконцентрированы на своей игре и своих действиях.

– Не пугает, что «Автомобилист» набрал мощный ход?

– И Казань, и «Авангард» набрали хороший ход, и «Металлург» выиграл Кубок Континента, – сказал Виктор Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
logoСалават Юлаев
logoВиктор Козлов
logoКХЛ
logoВячеслав Козлов
logoЕвгений Кузнецов
logoДанил Алалыкин
logoАлександр Жаровский
logoДинамо Москва
logoДин Стюарт
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Судьям может на коррекцию зрения уже скидываться пора?) Группа в полосатом оставила дурное послевкусие от хорошей игры обеих команд, честно говоря.
Ответ aigul76
гнать их надо поганой метлой. вместе с Анисиным.
Что же от ответит на такие косяки своих подчинённых?????
как всегда.... все имеют права на ошибки.
но их было в этот матч просто ооочень много
Ответ aigul76
Всё у них со зрением в порядке, совесть бы им подкинуть, но её не купишь, только продать можно.
и судьи помогали...... ооочень хорошо помогали
Ответ Александр Александров_1116936196
С этим надо бы конечно разбираться, в плей офф такая помощь от судей будет фатальная.
Анисимов зуб точит на Салават.... Знает что козлик будет всегда стоять и молчать.... Наш Козлов, не Разин в драку не полезет и судейство не будет обсуждать как Разин.... Кузнецов фигурным катанием сегодня занимался.... Надеюсь в плей-офф будет выглядеть получше, если уважает Виктора...
Ответ Тагир68
Как булит исполнял, это прям шоу было, по-ходу перепутал игру регулярки где очки нужны и матч звёзд! А так игра понравилась. А победа по булитам, это не для плей-офф.
Думаю, у Салавата нет шансов пройти первый этап, а у Динамо - вполне. На РЕмпале плей-офф не вытянешь, а цельной игры нет.
Ответ Ai-98
Это если на Локомотив или Минск не попадём, да и с ЦСКА не очень хотелось бы в первом раунде.
Ответ Вольфсбург
Мы на неделе обыграли Минск )))
все и всегда результат в пользу запада вспомните игру с Локо в плей офф когда чистый гол не засчитали а дали нарушение и тут так же если Салават начинает побеждать это становится комом в горле у кого то
Продажная система что вы хотите? Пока наказывать полосатых не начнут так и будет.
Сколько можно возиться в своей зоне? Ни одна команда так не играет. Где быстрые и точные пассы вперёд? Нас все уже изучили и накрывают в нашей зоне.Если не отберут шайбу то наши сами им на клюшку отдают Детский сад какой-то.Сумьур в нападении кто во что горазд
Игра команды в общем была неплохая, сейчас пока ещё можно играть в более расслабленном режиме, время экспериментов, игрокам нужно войти в ритм, проявить свои лучшие качества, думаю и они в итоге имеют право выбора с кем им более комфортно находиться в игре. Оставшиеся три игры дают возможность проявить свои сильные качества и закрепить их на дальнейшую борьбу. Хватит ли этих матчей на улучшение розыгрыша большинства, большой ?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Автомобилист» примет ЦСКА в единственном матче дня
5 минут назад
Макдэвид набрал 111-е очко в сезоне и продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ. У Маккиннона 108 баллов, у Кучерова 106 – при 3 матчах в запасе у обоих
40 минут назад
Только 3% игроков одерживают победу без Кучерова. Справитесь без него?
40 минут назадТесты и игры
Панарин против «Айлендерс»: пас на победный гол, 4 броска и «+1» за 19:49. У него 9 очков и «+7» в 9 играх за «Лос-Анджелес»
50 минут назад
Мэттьюс пропустит остаток регулярки НХЛ из-за разрыва связки колена и ушиба четырехглавой мышцы бедра. Он лучший снайпер «Торонто» с 27 голами в 60 играх в сезоне
сегодня, 03:15
Гудас отстранен на 5 игр за удар Мэттьюса коленом в колено. Из зарплаты капитана «Анахайма» удержат 104 тысячи долларов
сегодня, 03:05Видео
НХЛ. «Лос-Анджелес» обыграл «Айлендерс», «Сент-Луис» одолел «Эдмонтон»
сегодня, 02:50
Ларионов о возможности СКА попасть в топ-4: «В плей-офф все начинается с нуля. Неважно, на каком месте мы будем в таблице. Важно понимать ритм, держать ребят в фокусе»
вчера, 21:26
Ги Буше о матче против Лава: «Против канадцев и американцев я и дома могу тренировать. Мне интереснее играть против российских тренеров. Люблю учиться, сравнивать»
вчера, 20:57
Боб Хартли: «Цель «Локомотива» на концовку чемпионата – зайти в плей-офф без травм. Нам нужно работать над деталями как в атаке, так и в обороне»
вчера, 20:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Лос-Анджелес» вошел в зону плей-офф на Западе, обогнав «Сан-Хосе» на 1 очко. У «Шаркс» есть 2 матча в запасе
сегодня, 03:30
Десятков о 2:4 от «Локомотива»: «Ребятам пора становиться породистыми хоккеистами. Нам нужно учиться побеждать любого соперника»
вчера, 21:13
Корешков о «Тракторе»: «Забиваем, забивали и будем забивать голы. Стали меньше пропускать, это важно перед плей-офф»
вчера, 20:33
Андриевский после 0:1 от «Спартака»: «Пока у нас будут шансы, будем бороться. Нам отступать некуда, для нас плей-офф давно идет»
вчера, 19:45
Козырев о 0:5 от СКА: «Уступили по всем статьям, разочаровали своих болельщиков. Было много ошибок, ничего не получалось»
вчера, 19:33
Гатиятулин о 2:0 с «Сочи»: «Хорошая командная победа. Если какие-то моменты возникали у наших ворот, Арефьев подчищал, здорово сыграл»
вчера, 19:22
Исаков о 2:3 от «Трактора»: «Матч, из которого можно вынести много хорошего и не очень. Задача – правильно со всем разобраться и готовиться к заключительным играм регулярки»
вчера, 17:14
Люзенков об 1:2 от «Металлурга»: «Довольны, что взяли очко. Подвели удаления в концовке, к сожалению»
вчера, 16:57
Разин о 2:1 с «Сибирью»: «Мне игра в нашем исполнении не понравилась, хотя мы матч и выиграли»
вчера, 16:23
Кенневилл об ударе Гудаса в колено Мэттьюсу в матче «Анахайма» с «Торонто»: «Никакого умысла, это было рефлекторное действие»
вчера, 14:28
Рекомендуем