Гудас отстранен на 5 игр за удар Мэттьюса коленом в колено. Из зарплаты капитана «Анахайма» удержат 104 тысячи долларов

Капитан «Анахайма» Радко Гудас дисквалифицирован на 5 матчей за удар коленом в колено капитана «Торонто» Остона Мэттьюса.
Эпизод произошел во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Лифс» и «Дакс» (6:4). Судьи наказали 35-летнего чеха удалением до конца игры.
Согласно условиям коллективного соглашения, из зарплаты Гудаса вычтут 104 тысячи долларов. Деньги пойдут в фонд неотложной помощи игрокам.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Вон не так давно был момент в игре Эдмонтона, когда кто-то там врезался в Макдевида, и уже через одну десятую секунды после этого Подкользин сбросил перчатки и начал объяснять виновнику, что он не прав.
А тут что? Сломали лидера и капитана, причем сломали грязно и намеренно, а все игроки Торонто такие "ну ниче, бывает". С чем я их и поздравляю, сидите еще 50 лет без чашки. Почему НХЛ должна из-за этого держать других игроков за пределами площадки, теряя деньги? Это не проблемы лиги, только Торонто и его болельщиков.
Как будто Гудас боится, что с ним Морган Райли в обнимашки поиграет или пару раз в лицо крагой сунет. У Радко таких стычек за 100 уже