Гудас отстранен на 5 игр за удар Мэттьюса коленом в колено. Из зарплаты капитана «Анахайма» удержат 104 тысячи долларов

Радко Гудас отстранен на 5 матчей за удар Остона Мэттьюса коленом в колено.

Капитан «Анахайма » Радко Гудас дисквалифицирован на 5 матчей за удар коленом в колено капитана «Торонто » Остона Мэттьюса .

Эпизод произошел во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Лифс» и «Дакс» (6:4). Судьи наказали 35-летнего чеха удалением до конца игры.

Согласно условиям коллективного соглашения, из зарплаты Гудаса вычтут 104 тысячи долларов. Деньги пойдут в фонд неотложной помощи игрокам.

🚑 Гудас влетел в колено Мэттьюсу! Сломал второго капитана за месяц