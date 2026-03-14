  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гудас отстранен на 5 игр за удар Мэттьюса коленом в колено. Из зарплаты капитана «Анахайма» удержат 104 тысячи долларов
Видео
25

Радко Гудас отстранен на 5 матчей за удар Остона Мэттьюса коленом в колено.

Капитан «Анахайма» Радко Гудас дисквалифицирован на 5 матчей за удар коленом в колено капитана «Торонто» Остона Мэттьюса

Эпизод произошел во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Лифс» и «Дакс» (6:4). Судьи наказали 35-летнего чеха удалением до конца игры. 

Согласно условиям коллективного соглашения, из зарплаты Гудаса вычтут 104 тысячи долларов. Деньги пойдут в фонд неотложной помощи игрокам.

🚑 Гудас влетел в колено Мэттьюсу! Сломал второго капитана за месяц

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
дисквалификации
logoРадко Гудас
деньги
logoОстон Мэттьюс
травмы
logoТоронто
logoАнахайм
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Штрафовать надо на столько, что как Остон Мэтьюз выздоровеет, тогда и Гудасу разрешить играть, а тут он уже двоих за месяц сломал, почувствует безнаказанность и в ПО так же будет грязно действовать
открою страшную тайну, почему Гудас чувствует безнаказанность. Потому что его не наказывают, лол.

Вон не так давно был момент в игре Эдмонтона, когда кто-то там врезался в Макдевида, и уже через одну десятую секунды после этого Подкользин сбросил перчатки и начал объяснять виновнику, что он не прав.

А тут что? Сломали лидера и капитана, причем сломали грязно и намеренно, а все игроки Торонто такие "ну ниче, бывает". С чем я их и поздравляю, сидите еще 50 лет без чашки. Почему НХЛ должна из-за этого держать других игроков за пределами площадки, теряя деньги? Это не проблемы лиги, только Торонто и его болельщиков.
Ну тоесть если б кто-то из Торонто подрался с Гудасом, то у Мэтьюса нога б сразу регенерировала?
Как будто Гудас боится, что с ним Морган Райли в обнимашки поиграет или пару раз в лицо крагой сунет. У Радко таких стычек за 100 уже
Очень грязный игрок. Писали что он в апреле закончит, туда ему и дорога, такие как он не украшают хоккей
Почему в апреле? Дакс в ПО не попадают?
Мэттьюс до конца сезона, Гудас 5 матчей 🤦‍♂
надо было до конца сезона, а то еще сломает
Надо было провожать его уже в чехию
Мне его рожа сразу не понравилась. 😬
Учитывая репутацию чеха, то 5 матчей это мало. В два раза больше должно быть
Я не понял , а что не так, шел в тело, увернулся мексиканец, у Гудаса не было возможности и время на это как то среагировать. Не злоумышленно.
Почему этого Ган . На. не выкинут из НХЛ? Кросби сломал на Олимпиаде - по итогу без золота Сид и месяц пропуска в регулярке и под вопросом выход в плей офф. Сейчас Мэтьюс . Таких вообще или сажать надо или депортировать в Афганистан /Иран . Только изгнание из Лиги и отстранение от участия во всех матчах за сборную
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
