Андриевский после 0:1 от «Спартака»: «Пока у нас будут шансы, будем бороться. Нам отступать некуда, для нас плей-офф давно идет»
Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о матче против «Спартака» (0:1 ОТ).
Команда из Хабаровска занимает 9-е место в таблице Востока с 58 баллами в 65 играх.
– Хорошая игра получилась со стороны обеих команд, моментов было не так много, в третьем периоде игра шла до гола. В конце нам пришлось тяжеловато, ребята молодцы, что выстояли. Но проиграли в овертайме. Шансы на плей-офф у нас остаются.
– Можете назвать хорошей игру своей команды в третьем периоде?
– Мы сделали ошибки, но это ошибки конкретных игроков, все люди, все ошибаются.
– Откуда удалось достать эмоции?
– Я уже говорил, что пока у нас будут шансы, будем бороться. Нам отступать некуда, для нас плей-офф давно идет, – сказал Андриевский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Вы с Барысом дома боролись!?
Вы порожением в Хабаровске перечеркнули сами себе все шансы.