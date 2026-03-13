Андриевский после 0:1 от «Спартака»: «Пока у нас будут шансы, будем бороться. Нам отступать некуда, для нас плей-офф давно идет»

Главный тренер «Амура » Александр Андриевский высказался о матче против «Спартака » (0:1 ОТ).

Команда из Хабаровска занимает 9-е место в таблице Востока с 58 баллами в 65 играх.

– Хорошая игра получилась со стороны обеих команд, моментов было не так много, в третьем периоде игра шла до гола. В конце нам пришлось тяжеловато, ребята молодцы, что выстояли. Но проиграли в овертайме. Шансы на плей-офф у нас остаются.

– Можете назвать хорошей игру своей команды в третьем периоде?

– Мы сделали ошибки, но это ошибки конкретных игроков, все люди, все ошибаются.

– Откуда удалось достать эмоции?

– Я уже говорил, что пока у нас будут шансы, будем бороться. Нам отступать некуда, для нас плей-офф давно идет, – сказал Андриевский.