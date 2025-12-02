Путин подписал указ о поддержке переселения в Россию иностранцев с достижениями в спорте с 15 апреля 2026-го

Путин подписал указ о переселении в Россию иностранцев с достижениями.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О поддержке переселения в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, представляющих интерес для Российской Федерации, и об особенностях их правового положения в Российской Федерации».

Документ предполагает, что с 15 апреля 2026 года иностранные граждане и лица без гражданства могут обратиться с ходатайством о признании их представляющими интерес для РФ, если они:

а) имеют достижения в сфере научно-технического развития, производства, спорта, креативных (творческих) индустрий, в культурно-гуманитарной сфере, в учебе;

б) внесли вклад в развитие общества, экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности Российской Федерации;

в) обладают особо востребованными профессией (специальностью), квалификацией или навыками.