Путин подписал указ о поддержке переселения в Россию иностранцев с достижениями в спорте с 15 апреля 2026-го
Президент России Владимир Путин подписал указ «О поддержке переселения в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, представляющих интерес для Российской Федерации, и об особенностях их правового положения в Российской Федерации».
Документ предполагает, что с 15 апреля 2026 года иностранные граждане и лица без гражданства могут обратиться с ходатайством о признании их представляющими интерес для РФ, если они:
а) имеют достижения в сфере научно-технического развития, производства, спорта, креативных (творческих) индустрий, в культурно-гуманитарной сфере, в учебе;
б) внесли вклад в развитие общества, экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности Российской Федерации;
в) обладают особо востребованными профессией (специальностью), квалификацией или навыками.