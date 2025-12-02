Андриевский о 2:3 от «Динамо» Минск: «Качели были, любой мог победить. Команда проявила хороший характер, боролись до конца. Все это хотелось бы перенести на следующие домашние игры»

Александр Андриевский подвел итоги матча «Амура» против минского «Динамо».

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский высказался после матча против минского «Динамо» (2:3 Б).

– Хорошая игра, мужская. В напряжении болельщиков держала, качели были, любой мог победить. У «Динамо» было немного больше шансов, но команда проявила хороший характер, боролись до конца. Все это хотелось бы перенести на следующие домашние игры.

– Довольны игрой тройки Грачева?

– Если звено лидеров «Динамо» не смогло отличиться за игру, значит, сработали отлично.

– За последние 10 матчей побеждали лидеров, но проиграли «Сочи» и «Адмиралу». Почему?

– Давите на больную мозоль. Несколько причин, хоккей – игра, иногда такое случается. Может, где-то ребята до конца не настраивались, надеялись не напрягаться на максимум. Каждая игра складывается по-разному, в той же игре с «Сочи» были моменты, но реализация хромала.

– На какой позиции вы больше видите Гальченюка?

– Больше вижу его в центре.

– Шварев нащупал игру, но пропускает второй матч подряд. Что с ним?

– Легкое повреждение, не играет по медицинским причинам.

– Вбрасываний много проигрываете, работаем над этим?

– Время уделяем, все видим и понимаем. Работаем на тренировках. Во вбрасываниях участвуют все пятеро, в первом периоде было видно, что много нейтральных шайб подбирал соперник. У нас часто четыре игрока не на 100% участвуют в отборе шайбы, – сказал Андриевский.