  • Андриевский о 2:3 от «Динамо» Минск: «Качели были, любой мог победить. Команда проявила хороший характер, боролись до конца. Все это хотелось бы перенести на следующие домашние игры»
0

Александр Андриевский подвел итоги матча «Амура» против минского «Динамо».

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский высказался после матча против минского «Динамо» (2:3 Б).

– Хорошая игра, мужская. В напряжении болельщиков держала, качели были, любой мог победить. У «Динамо» было немного больше шансов, но команда проявила хороший характер, боролись до конца. Все это хотелось бы перенести на следующие домашние игры.

– Довольны игрой тройки Грачева?

– Если звено лидеров «Динамо» не смогло отличиться за игру, значит, сработали отлично.

– За последние 10 матчей побеждали лидеров, но проиграли «Сочи» и «Адмиралу». Почему?

– Давите на больную мозоль. Несколько причин, хоккей – игра, иногда такое случается. Может, где-то ребята до конца не настраивались, надеялись не напрягаться на максимум. Каждая игра складывается по-разному, в той же игре с «Сочи» были моменты, но реализация хромала.

– На какой позиции вы больше видите Гальченюка?

– Больше вижу его в центре.

– Шварев нащупал игру, но пропускает второй матч подряд. Что с ним?

– Легкое повреждение, не играет по медицинским причинам.

– Вбрасываний много проигрываете, работаем над этим?

– Время уделяем, все видим и понимаем. Работаем на тренировках. Во вбрасываниях участвуют все пятеро, в первом периоде было видно, что много нейтральных шайб подбирал соперник. У нас часто четыре игрока не на 100% участвуют в отборе шайбы, – сказал Андриевский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
