«Динамо» Минск выиграло 8 из 9 последних матчей – сегодня 3:2 Б с «Амуром». Команда Квартальнова идет 1-й на Западе

Минское «Динамо» одержало 5-ю победу подряд в КХЛ.

Минское «Динамо » обыграло «Амур» (3:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 8-я победа команды Дмитрия Квартальнова в 9 последних играх.

«Динамо» снова вышло на 1-е место на Западе с 47 баллами после 32 игр.

«Амур » занимает 8-е место на Востоке с 29 очками в 32 матчах.