«Динамо» Минск выиграло 8 из 9 последних матчей – сегодня 3:2 Б с «Амуром». Команда Квартальнова идет 1-й на Западе
Минское «Динамо» одержало 5-ю победу подряд в КХЛ.
Минское «Динамо» обыграло «Амур» (3:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это 8-я победа команды Дмитрия Квартальнова в 9 последних играх.
«Динамо» снова вышло на 1-е место на Западе с 47 баллами после 32 игр.
«Амур» занимает 8-е место на Востоке с 29 очками в 32 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости