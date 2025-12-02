Квартальнов о 3:2 с «Амуром»: «Третий период мощно провели, в меньшинстве пропустили, но контролировали в целом. Нелогично сыграли, но везет тому, кто везет»
Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча минского «Динамо» с «Амуром».
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче с «Амуром» (3:2 Б).
– Хорошая игра со стороны обеих команд. Третий период мощно провели, в меньшинстве пропустили, но контролировали в целом.
Нелогично сыграли, но везет тому, кто везет. По буллитам сыграли хорошо, довольные едем домой.
– Против звена Пинчука играло звено Грачева, против звена Гальченюка – звено Стася. Так получалось случайно или подстраивались?
– Это «Амур» выставлял, мы сейчас не подстраиваемся, не бьем линии. Так получалось со стороны «Амура», – сказал Квартальнов.
