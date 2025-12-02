Квартальнов о 3:2 с «Амуром»: «Третий период мощно провели, в меньшинстве пропустили, но контролировали в целом. Нелогично сыграли, но везет тому, кто везет»

Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча минского «Динамо» с «Амуром».

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче с «Амуром» (3:2 Б).

– Хорошая игра со стороны обеих команд. Третий период мощно провели, в меньшинстве пропустили, но контролировали в целом.

Нелогично сыграли, но везет тому, кто везет. По буллитам сыграли хорошо, довольные едем домой.

– Против звена Пинчука играло звено Грачева, против звена Гальченюка – звено Стася. Так получалось случайно или подстраивались?

– Это «Амур» выставлял, мы сейчас не подстраиваемся, не бьем линии. Так получалось со стороны «Амура», – сказал Квартальнов.

«Динамо» Минск выиграло 8 из 9 последних матчей – сегодня 3:2 Б с «Амуром». Команда Квартальнова идет 1-й на Западе