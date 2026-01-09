Малкин вышел на 39-е место в истории НХЛ по голам в регулярках – 523. Форвард «Питтсбурга» обошел Вербика, следующие – Троттье и Госса

Евгений Малкин вышел на 39-е место в истории НХЛ по голам в регулярках.

Нападающий «Питтсбурга » Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:1) и вышел на 39-е место в списке снайперов за всю историю лиги.

39-летний форвард обошел Пэта Вербика (522 гола). Следующими в рейтинге стоят Брайан Троттье (524) и Мариан Госса (525).

В этом сезоне на счету Малкина 30 (9+21) очков в 27 матчах при полезности «плюс 5».

Малкин о «Питтсбурге»: «Когда мы играем правильно, умно, мы можем обыграть любую команду. Мы показали это в последних 5 матчах, ребята играют потрясающе»