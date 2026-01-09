Панарин догнал Дацюка по очкам в регулярках НХЛ (918) и делит с ним 7-е место среди россиян. До идущего 6-м Ковалева – 111 баллов

Артемий Панарин догнал Павла Дацюка по очкам в регулярках НХЛ (918) .

Форвард «Рейнджерс » Артемий Панарин сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало » (2:5).

На счету 34-летнего россиянина стало 48 (16+32) очков в 44 играх в сезоне при полезности «минус 10».

За карьеру в лиге в рамках регулярок – 918 (318+600) баллов в 796 играх за «Чикаго», «Коламбус» и «Рейнджерс ».

Панарин сравнялся с Павлом Дацюком (918 очков в 953 играх) и делит с ним 7-е место среди россиян в истории лиги.

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон », 1660 баллов в 1535 играх), Евгений Малкин («Питтсбург », 1376 в 1240), Сергей Федоров (1179 в 1248), Никита Кучеров («Тампа», 1055 в 841), Александр Могильный (1032 в 990) и Алексей Ковалев (1029 в 1316).

Панарин – 7-й россиянин в истории НХЛ с 600 ассистами. Он обошел Ковалева, до Дацюка – 4 передачи