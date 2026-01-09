Демидов против «Флориды»: 0 очков, 0 бросков и «+2» за 15:36. У него 36 очков в 44 играх в сезоне, безголевая серия – 6 матчей

Иван Демидов остался без очков против «Флориды».

Форвард «Монреаля » Иван Демидов остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (6:2).

На счету 20-летнего форварда 36 (10+26) очков в 44 играх в текущем сезоне при полезности «+8» и среднем времени на льду 15:14. Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков.

Текущая безголевая серия – 6 матчей (0+4 на отрезке).

Сегодня Демидов (15:36, «+2») остался без бросков в створ. Он допустил 1 потерю и сделал 2 перехвата.

Демидов не вошел в топ-3 фаворитов на «Колдер» по версии сайта НХЛ. Шефер – 1-й, Валльстедт – 2-й, Аскаров – 5-й, Никишин – 9-й