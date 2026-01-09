Капризов делит 2-е место в истории «Миннесоты» по очкам в регулярках НХЛ, сравнявшись с Габориком – 437. Лидирует Микко Койву – 709 баллов
Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по очкам в регулярках НХЛ.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 2 (0+2) очка в матче против «Сиэтла» (3:2 ОТ). На его счету стало 437 (209+228) очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
Российский хоккеист делит второе место в истории клуба по этому показателю, сравнявшись с Марианом Габориком. Отметим, что Капризову потребовалось 364 матча, чтобы добраться до этой отметки. Габорику – 502 игры.
Лидирует Микко Койву – 709 (205+504) результативных действий за 1028 матчей в регулярках.
В текущем сезоне Капризов набрал 51 (24+27) очко в 45 играх при полезности «плюс 7».
Капризов набрал 0+2 с «Сиэтлом», продлив безголевую серию до 3 матчей. У него 51 очко в 45 играх в сезоне – делит 9-е место в гонке бомбардиров НХЛ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости