Капризов делит 2-е место в истории «Миннесоты» по очкам в регулярках НХЛ, сравнявшись с Габориком – 437. Лидирует Микко Койву – 709 баллов

Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по очкам в регулярках НХЛ.

Нападающий «Миннесоты » Кирилл Капризов набрал 2 (0+2) очка в матче против «Сиэтла» (3:2 ОТ). На его счету стало 437 (209+228) очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Российский хоккеист делит второе место в истории клуба по этому показателю, сравнявшись с Марианом Габориком . Отметим, что Капризову потребовалось 364 матча, чтобы добраться до этой отметки. Габорику – 502 игры.

Лидирует Микко Койву – 709 (205+504) результативных действий за 1028 матчей в регулярках.

В текущем сезоне Капризов набрал 51 (24+27) очко в 45 играх при полезности «плюс 7».

Капризов набрал 0+2 с «Сиэтлом», продлив безголевую серию до 3 матчей. У него 51 очко в 45 играх в сезоне – делит 9-е место в гонке бомбардиров НХЛ