«Сан-Хосе» выменял вратаря Броссуа у «Чикаго», отдав контракт Эллиса. «Шаркс» также получили Аллана и выбор в 7-м раунде драфта, «Блэкхокс» – Фурлонга и пик 4-го раунда

«Сан-Хосе» выменял вратаря Лорана Броссуа у «Чикаго».

«Сан-Хосе » и «Чикаго » произвели обмен игроками.

«Шаркс» получили в сделке 32-летнего вратаря Лорана Броссуа , 22-летнего защитника Нолана Аллана и выбор в 7-м раунде драфта НХЛ-2028.

«Блэкхокс» получили контракт 35-летнего защитника Райана Эллиса , не играющего в лиге с ноября 2021 года, 21-летнего защитника Джейка Фурлонга и выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2028.

Соглашение Броссуа с кэпхитом 3,3 миллиона долларов рассчитано до конца текущего сезона.

Из-за двух операций (на мениске и бедре) он не играл в НХЛ с апреля 2024 года. После восстановления от травмы он провел 6 игр за «Рокфорд» в АХЛ, забив гол в одной из них.

Контракт Эллиса с кэпхитом 6,25 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.