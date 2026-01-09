Маккиннон в 34-й раз набрал 4+ очка за матч и обошел Овечкина по этому показателю. Только у Кучерова, Кросби и Макдэвида больше таких матчей среди действующих игроков

Маккиннон из «Колорадо» в 34-й раз набрал 4+ очка за игру, превзойдя Овечкина.

Нападающий «Колорадо » Нэтан Маккиннон набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (8:2).

Это 34-я игра с четырьмя и более очками в карьере 30-летнего хоккеиста. Он обошел Александра Овечкина по этому показателю (33 игры), выйдя на четвертое место среди действующих игроков.

Больше подобных матчей в регулярках только у Коннора Макдэвида («Эдмонтон», 45 игр), Сидни Кросби («Питтсбург», 43) и Никиты Кучерова («Тампа-Бэй», 35).

В этом сезоне на счету Маккиннона 78 (36+42) результативных действий за 43 матча при полезности «плюс 48».

Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ. Макдэвид – 2-й, Селебрини – 3-й, Кучеров – 5-й, Бедард – 6-й, Капризов – 9-й