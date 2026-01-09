Харт травмировался в матче с «Коламбусом». Вратарь «Вегаса» пропустил шайбу в этом эпизоде
Вратарь «Вегаса» Харт травмировался в матче с «Коламбусом».
Вратарь «Вегаса» Картер Харт получил травму в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:3).
Голкипер упал во время борьбы за шайбу на пятачке. Он смог подняться и продолжить игру, но по ходу розыгрыша присел на лед. «Блю Джекетс», владевшие шайбой, довели атаку до броска и забили гол. В паузе Харт покинул площадку.
В этом сезоне 27-летний голкипер, ранее отбывший отстранение и оправданный по делу о сексуализированном насилии, провел 12 матчей и одержал 6 побед, отражая в среднем 87% бросков.
